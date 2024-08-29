密集恐懼！40噸死魚「密麻翻肚」塞爆希臘港口　禍因曝光

▲沃洛斯港口佈滿魚屍、臭味瀰漫，已經影響居民生活與餐飲業。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

希臘中部的觀光港口都市沃洛斯（Volos）出現驚人畫面，數十萬條死魚漂浮在海上，密密麻麻堵住了港口，並且不斷散發惡臭。據信，這次魚群大規模死亡，與去年的一場洪災有關。

《衛報》報導，沃洛斯官員與居民28日出動怪手、卡車與拖網漁船，忙著清理死魚，以免氣味影響附近的餐廳與飯店，過去24小時內，就蒐集超過40噸魚屍。

市議員利姆尼奧斯（Stelios Limnios）表示，魚屍蔓延數公里，「不僅是沿岸地區，還包括（沃洛斯外海）帕加塞蒂克灣（Pagasetic Gulf）的中心地帶，而那裡沿岸都是渡假村。」

市長比奧斯（Achilleas Beos）28日表示，魚屍氣味令人無法忍受，也可能對當地物種與環境造成危害。他指責政府未能及時處理問題，才會導致問題蔓延到當地。

事實上，沃洛斯餐旅業已經受到影響。餐廳老闆巴科伊亞尼斯（Dimosthenis Bakoyiannis）表示，由於去年的洪水災情，今年夏天遊客減少，他的營業額下降了80%。當地餐館與酒吧協會主席斯特凡努（Stefanos Stefanou）說，「這些死魚的情況將是我們的衰亡。在這之後，誰會來我們的城市？」

專家解釋，這次魚群大規模死亡的原因，要追溯到去年北部色薩利平原（Thessaly）的歷史性洪災。當時，一座1962年就幾乎被排乾的湖泊被重新添滿，甚至擴張到原本面積的3倍，但在那之後，湖水面積又逐漸縮小，使得棲息其中的淡水魚，被迫延著河流湧入沃洛斯港口，卻因為無法在鹽水中生存，最後紛紛死亡。

專家認為，當時應該要在湖泊通往沃洛斯的河口設置保護網。市長比奧斯也認為，這是政府部門的失職。希臘環境部尚未回覆媒體置評要求，當地檢方則已經展開調查。