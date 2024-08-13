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雅典野火1死「烈焰竄25公尺高」千人逃命　希臘求救多國馳援

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲野火已造成1人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘首都雅典郊區爆發野火，猛烈火勢迅速蔓延，數以千計居民撤離家園，民宅、企業、學校備受威脅，希臘政府正式呼籲歐盟提供援助，多國應援。目前已知有一人喪命，當地居民宣稱濃煙令人窒息、無法呼吸，但火勢仍不斷死灰復燃，至少已發生40起火災，部分地區烈焰衝至25公尺高空。

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火。（圖／路透）

▲部分民眾留守拯救家園滅火。（圖／路透）

CNN、BBC等報導，希臘這場野火最初於11日在雅典東北方約35公里處伐那法斯鎮（Varnavas）爆發，依據雅典國家天文台12日晚間的說法，依據衛星影像，火勢延燒範圍已擴及10萬英畝（約405平方公里）。畫面顯示，火勢燒進部分民宅庭院，多輛汽車被燒到焦黑，燒毀納亞潘特利（Nea Penteli）的體育館。

消防部門透露，野火至今造成1人死亡，死者遺體在雅典北部維利西亞（Vrilissia）一間商家中發現。

當局出動700多名消防員、199輛消防車、35架飛機參與滅火工作，民防部長基基利亞斯（Vassilis Kikilias）透露，相關人員已與大火奮戰20多個小時，但仍受到強風等因素影響。消防部門表示，大火並沒有消退的跡象，至少已發生40場火災，部分地區烈焰衝至25公尺高空。

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 至少已發生40場火災，部分地區烈焰衝至25公尺高空。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火 。（圖／達志影像／美聯社）

猛烈野火已導致醫療機構、至少11個城鎮村莊居民被迫撤離，不過仍有部分民眾留守拯救家園，在迪奧尼（Dioni）地區，居民用水澆向住處，但他也稱，「風朝一個方向吹，接著又會朝另個方向吹，飄出的煙霧令人窒息，看不見、眼淚流出來、還無法呼吸」。消防員透露，當前狀況非常艱難，大火不斷死灰復燃。

希臘已開放雅典北部的OAKA奧林匹克體育場安置流離失所的人，政府也於12日正式呼籲歐洲聯盟（EU）提供援助。在希臘雅典發出救援請求之後，法國、義大利、捷克、西班牙、土耳其等國紛紛應援。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟會與希臘站在同一陣線，對抗大火。

▼ 消防員透露，當前狀況非常艱難，大火不斷死灰復燃。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火 。（圖／達志影像／美聯社）

▼當局救火，直升機也出動。（圖／路透）

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火。（圖／路透）

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火。（圖／路透）

▲▼ 希臘首都雅典郊區爆發野火。（圖／路透）

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