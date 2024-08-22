剛起飛就遇亂流！易捷航空驟降200公尺　空服員「被噴撞牆」受重傷

▲易捷航空一架航班19日遭遇亂流，2名空服員受傷，最後緊急備降羅馬 。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

易捷航空（easyJet）一架從希臘科孚島飛往倫敦的航班，19日在起飛20分鐘後遭遇嚴重亂流，導致飛機驟降200公尺，機上乘客驚魂未定，2名機組人員更因此受傷。事後，這架班機緊急備降羅馬，以為2名受傷的空服員尋求治療。

據《鏡報》報導，這架載有181名乘客的航班在下午12時44分從科孚島起飛，並以每小時484英里的速度行駛。然而起飛不久後，飛機卻突然遭遇嚴重亂流，2名正準備提供餐飲服務的機組人員因劇烈衝擊，徑直撞上機艙內壁後受重傷。

由於2名空服員的傷勢嚴重，因此機長決定備降羅馬，以便2名受傷的機組人員可以接受緊急治療。人在現場的乘客沃爾特斯（Becky Walters）在網上描述了這段驚險經歷，聲稱飛機在遇到亂流後驟降了200公尺，2名機組人員腿部受重傷。

事件發生後，易捷航空發言人表示，他們已為2名受傷的空服員提供治療，「乘客和機組人員的安全是公司的首要任務，我們的機師已接受過應對亂流的專業訓練。」目前，義大利航空安全機構（ANSV）已對這起事故展開調查，以確定這次的亂流是否屬於突發、不可預見的「晴空亂流」。截至截稿前，易捷航空還未回應《鏡報》的置評請求。