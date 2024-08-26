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基隆北聖宮普渡祭祀！蓮花財寶法船「燒出觀音像」　信眾稱奇

▲▼基隆北聖宮普渡，法船火化燒出觀音像。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆北聖宮普渡，法船火化燒出觀音像。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市北聖宮昨（25日）舉辦普渡祭祀科儀，吸引不少信眾參加，今年普渡活動還首次加入法船祈求平安。在活動結束後，法船送到基隆八斗子火化，裝滿蓮花財寶的法船，焚燒法船的過程中，還出現「觀音像」，相似程度讓信眾嘖嘖稱奇。

農曆7月俗稱「鬼月」，又稱「慈悲月」，相傳每年這個時間鬼門會開啟，許多宮廟也都會在這個時候舉辦普渡活動祭祀「好兄弟」。

▲▼基隆北聖宮普渡，法船火化燒出觀音像。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆北聖宮供奉媽祖，又稱「報關媽」，每年農曆7月都會舉行普渡祭祀科儀，吸引不少信眾參加，今年普渡活動還首次加入法船祈求平安，在祭拜後的供品，有人帶回家吃平安，也有人將這份平安分享；在活動結束後，法傳送往八斗子火化，裝滿蓮花財寶的法船在焚燒過程中，橘紅色的火焰竟還出現「觀音像」，十足神似的程度也讓信眾嘖嘖稱奇。

北聖宮慈善協會理事長鄭秀卿表示，以往普渡後的供品都讓信眾自行帶回家「吃平安」，但今年在得知有不少學校、社區都有需要幫助的弱勢家庭後，信眾自主樂捐，將平安供品分享給需要的家庭。北聖宮主委江永華表示，相當感謝學校和東光派出所的協助，提供相關訊息將供品送到弱勢家庭手中。長期和北聖宮合作的德和國小校長賴鴻吳也相當感謝北聖宮的熱心，讓弱勢家庭感覺到社會的溫暖。

在餐香拜拜結束後，北聖宮正式進行捐贈，共計捐出20個單位、發放白米61箱 (總重1220公斤)、物資144份；受贈單位也回贈感謝狀，隨後北聖宮的志工一一將象徵平安大禮包送上車輛，將愛心送到社會的每個角落。

▲▼基隆北聖宮普渡，法船火化燒出觀音像。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆北聖宮普渡，法船火化燒出觀音像。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆北聖宮普渡，法船火化燒出觀音像。（圖／記者郭世賢翻攝）

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