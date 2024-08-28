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台南永樂市場「招牌大更新」！整齊畫面1.6萬人讚：超療癒

▲▼台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

▲台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

記者柯振中／綜合報導

台南國華街永樂市場的招牌近日更新，店家們換上了小小的方形招牌，整齊劃一的模樣讓不少在地人看了直呼「療癒」。對此，臉書粉專「台南式Tainan Style」也透露，下周還會全面更新遮雨棚。

「台南式Tainan Style」在臉書上分享，國華街永樂市場的店家近日做了招牌大更新，商家們全都換上了小招牌，整齊劃一的畫面曝光後，受到許多討論。

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▲▼台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

▲▼台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

▲▼台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

貼文發布後已有超過1.6萬人按讚，不少在地人對此直呼，「看了很療癒，建議全台南都改成這樣」、「這個好看，終於有一點該有的整齊畫面」、「可以全台比照辦理嗎」、「知道什麼叫整頓市容了欸」、「終於…希望台南的市容可以滿滿進步，整齊乾淨就很棒了」、「新的招牌好可愛，很有特色。」

▲▼台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

▲▼台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

▲▼台南永樂市場招牌更新。（圖／翻攝臉書／台南式Tainan Style）

對此，「台南式Tainan Style」透露，其實會做出這樣的更動，是為了配合10月份的台灣設計展，讓永樂市場以全新的風貌登場，下周還會全面更新遮雨棚，大家可以期待一下。

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