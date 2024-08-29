▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，昨日又被爆出木可公司以「肖像使用權」名義，匯款400多萬至柯的私人帳戶，民眾黨稱這是柯文哲把肖像授權給木可的「授權金」，又再度引發質疑。對此，名嘴吳靜怡今（29日）痛批柯文哲，從市長到黨主席，煉權、斂財又戀棧，「公益」將成為最卑劣的謊言，最可憐的就是相信他的支持者，「小草的義無反顧成為柯文哲的行動支付」。

吳靜怡在臉書發文表示，木可公關將鉅額匯款給柯文哲，柯把不當所得現金匯聚，用自己名字購買不動產，這一切只有為了「柯文哲」自己獲利解套，今天記者會，柯將端出民眾黨成為他的政治生涯解套，最終只想戀棧「黨主席」的位置，無論是回捐民眾黨或是「私益信託」，柯只想把民眾黨當成自己的衛生紙，一群人幫他擦屁股。

吳靜怡質疑，從競選總部到木可公關的所有經費中，柯文哲有沒有跟李文宗私下先達成股東分潤機制，並於過年後計算公司結餘款跟柯文哲進行獲利2千至3千萬的報告？若有，柯文哲跟李文宗就是有限公司存在的內部股東結構，更是互相套利政治獻金關係人交易的共犯，恐怕違法、最後就罰錢，「小草的義無反顧成為柯文哲的行動支付」。

另外，吳靜怡提到京華城一案，威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇都遭聲押禁見，直接打臉第一時間發出的聲明稿，柯文哲和沈慶京面對京華城的態度恐怖的有默契，一個喊沒有金流，另一個喊沒有紅包，甚至企圖用輿論讓柯文哲支持者也相信他，並且連誰是「余文」，看來都已提早設定好了。

吳靜怡強調，威京集團不只京華城，他的子公司有沒有跟柯文哲市府其他標案有利益掛勾？甚至從縣市首長到總統的競選前後期間，柯文哲、民眾黨立委黃珊珊相關的基金會、協會、競選廠商有沒有相關金流？一切有待檢調好好調查。

吳靜怡認為，柯文哲十年來，一路從蘇乞兒演到方唐鏡，最可憐的就是相信他的支持者。

▲柯文哲（右起）曾與前台北市長黃大洲、威京集團主席沈慶京曾一同出席活動。（圖／記者李毓康攝）