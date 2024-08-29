　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

▲▼民進黨台北市議員簡舒培到監察院提聲訴 要求對柯文哲進行彈劾 聯訪 黃珊珊 應曉薇 沈慶京相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲議員簡舒培到監察院提聲訴要求對柯文哲進行彈劾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日有京華城等三大案纏身，又陷入政治獻金假帳風波，北檢日前清查金流，查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。對此，民進黨議員簡舒培今（29日）受訪時表示，柯文哲當時說「木可沒有任何一毛錢進到私人口袋」，但木可就是進到柯文哲個人口袋，木可就是柯文哲金庫，自己跟自己簽約，最後就是競選總部把錢匯給柯文哲的私人口袋。

對於柯文哲將信託他的4300萬商辦，簡舒培表示，所有行為多此一舉，如果不要拿選舉補助款買商辦又何必信託？直接把錢給民眾黨使用就好，現在就是東窗事發要滅證，全台灣人民都不會買單，柯文哲是史上唯一總統候選人領到選舉補助款放自己口袋，買房產還比市價高這麼多，若不是被抓出來他怎麼會要信託？

而柯文哲透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。民眾黨發言人吳怡萱澄清，對於特定放風聲的方式感到非常遺憾，此為柯文哲授權木可肖像權的授權金，該授權金目前已成為民眾黨黨務以及公務使用，一切都是依照合約進行。

對此，簡舒培直言，這件事就真的大條，之前大家查政治獻金金流就一直質疑木可角色，柯文哲當時說「木可沒有任何一毛錢進到私人口袋」，但木可就是進到柯文哲個人口袋，一個號稱公開透明的政治人物怎麼公然扯謊？

簡舒培說明，這筆錢從政治獻金專戶進到木可再給柯文哲，現在還扯說柯文哲是為了捐給民眾黨，誰聽得下去？把整個社會都當笨蛋，直接放在獻金專戶就可以給民眾黨，何必轉好幾手？這都是東窗事發後滅證之詞，種種行為都重創柯文哲過去辛辛苦苦裝的人設。

至於民眾黨強調一切按照合約？簡舒培嗤之以鼻，她質疑，左手跟右手簽的合約有什麼好講？之前大家質疑1300萬給木可，民眾黨說是競選總部跟木可簽合約，現在爆出木可400萬給柯文哲，又說是木可跟柯文哲簽合約，那木可就是柯文哲金庫，自己跟自己簽約，最後就是競選總部把錢匯給柯文哲的私人口袋。

簡舒培補充，競選總部帳戶是公的、從小草募來的，民眾黨說按照合約走，但不管是木可、競選總部還是柯文哲，就是三位一體，講這理由真的是把台灣人當傻子。

ET快訊
日本藥品違規網站！買「EVE、大正」被查到恐關7年
快訊／等待裝義肢　台中40歲男猝死
快訊／資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」
柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付？
高雄女詭異陳屍浴缸　母姊悲痛認屍頻拭淚
應曉薇異常金流逾4000萬！　成檢方聲押關鍵
陳世凱將接交通部長！　謝子涵暫代政院發言人
應曉薇、沈慶京「搭同班機」舊照被挖！　高嘉瑜：果然一路人
台南3律師淪詐團！　1收押2交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

讚陳世凱是「好人才」　吳思瑤：過去爭取大台中交通建設不遺餘力

重申沒有限貸令　卓榮泰：政府會滿足一般民眾正常的資金需求

木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

陳世凱接交通部長　綠委讚是適合人選：還有很多要學習

憑白給了上百億！高嘉瑜3問柯文哲　仍避談京華城：到底怕什麼？

陳世凱將接任交通部長！　藍委諷：王義川都比陳有經驗

卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長　政院發言人由謝子涵暫代

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

讚陳世凱是「好人才」　吳思瑤：過去爭取大台中交通建設不遺餘力

重申沒有限貸令　卓榮泰：政府會滿足一般民眾正常的資金需求

木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

陳世凱接交通部長　綠委讚是適合人選：還有很多要學習

憑白給了上百億！高嘉瑜3問柯文哲　仍避談京華城：到底怕什麼？

陳世凱將接任交通部長！　藍委諷：王義川都比陳有經驗

卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長　政院發言人由謝子涵暫代

台股達多元上市里程碑　星宇航空百億累積虧損仍是市場觀望重點

空服員工作好夢幻？過來人揭「辛酸內幕」　連裹屍袋都要會

南消三大辦理工廠火災搶救實地踏勘　強化救災應變能力

台劇《影后》確定11月上線！謝盈萱曝楊謹華「私下真實面」超反差

請離開東京！日本擬補助13萬　鼓勵「這些女性」下鄉

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

男童走警戒線外母親卻沒制止　副站長吹哨怒：可以開玩笑？

政治熱門新聞

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

柯文哲被爆收400萬授權金　名嘴吐槽

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

李孟諺爆婚外情請辭　行政院發言人陳世凱有望接任交通部長

郝、柯市府遭爆官員索賄！律師：恐判無期徒刑

傳4300萬商辦信託　柯：記者會說明

柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

童子賢：核電不是敵人 是綠能可以合作盟友

木可400萬「肖像使用權」給柯文哲　吳崢分析金流：洗一輪後中飽私囊

柯文哲4300萬商辦捐民眾黨？　張啓楷曝建議：一定落實給小草使用

新北市政府小內閣異動！　3新任局長9/1生效

卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長　政院發言人由謝子涵暫代

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜3問柯文哲：避談京華城到底怕什麼？

高嘉瑜3問柯文哲：避談京華城到底怕什麼？

台北地檢署持續追查京華城弊案，昨日指揮廉政署前往威京集團主席沈慶京住處、辦公室，及國民黨台北市議員應曉薇辦公室等48處搜索，晚間將2人聲押禁見。對此，民進黨前立委高嘉瑜今（29日）質疑，前台北市長柯文哲跟沈慶京除了「便當會」，是否有到陶朱隱園招待所唱歌或其他的不當往來？全案鬧得沸沸揚揚，關鍵人物柯文哲至今還在避談，「到底在怕什麼？」

應曉薇異常金流逾4000萬　成檢方聲押關鍵

應曉薇異常金流逾4000萬　成檢方聲押關鍵

簡舒培聲請彈劾柯文哲　轟柯「沈慶京的阿拉丁」：明知違法還硬幹

簡舒培聲請彈劾柯文哲　轟柯「沈慶京的阿拉丁」：明知違法還硬幹

柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

關鍵字：

柯文哲政治獻金木可公司商辦信託簡舒培洗錢

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面