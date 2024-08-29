木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

▲議員簡舒培到監察院提聲訴要求對柯文哲進行彈劾。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日有京華城等三大案纏身，又陷入政治獻金假帳風波，北檢日前清查金流，查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。對此，民進黨議員簡舒培今（29日）受訪時表示，柯文哲當時說「木可沒有任何一毛錢進到私人口袋」，但木可就是進到柯文哲個人口袋，木可就是柯文哲金庫，自己跟自己簽約，最後就是競選總部把錢匯給柯文哲的私人口袋。

對於柯文哲將信託他的4300萬商辦，簡舒培表示，所有行為多此一舉，如果不要拿選舉補助款買商辦又何必信託？直接把錢給民眾黨使用就好，現在就是東窗事發要滅證，全台灣人民都不會買單，柯文哲是史上唯一總統候選人領到選舉補助款放自己口袋，買房產還比市價高這麼多，若不是被抓出來他怎麼會要信託？

而柯文哲透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。民眾黨發言人吳怡萱澄清，對於特定放風聲的方式感到非常遺憾，此為柯文哲授權木可肖像權的授權金，該授權金目前已成為民眾黨黨務以及公務使用，一切都是依照合約進行。

對此，簡舒培直言，這件事就真的大條，之前大家查政治獻金金流就一直質疑木可角色，柯文哲當時說「木可沒有任何一毛錢進到私人口袋」，但木可就是進到柯文哲個人口袋，一個號稱公開透明的政治人物怎麼公然扯謊？

簡舒培說明，這筆錢從政治獻金專戶進到木可再給柯文哲，現在還扯說柯文哲是為了捐給民眾黨，誰聽得下去？把整個社會都當笨蛋，直接放在獻金專戶就可以給民眾黨，何必轉好幾手？這都是東窗事發後滅證之詞，種種行為都重創柯文哲過去辛辛苦苦裝的人設。

至於民眾黨強調一切按照合約？簡舒培嗤之以鼻，她質疑，左手跟右手簽的合約有什麼好講？之前大家質疑1300萬給木可，民眾黨說是競選總部跟木可簽合約，現在爆出木可400萬給柯文哲，又說是木可跟柯文哲簽合約，那木可就是柯文哲金庫，自己跟自己簽約，最後就是競選總部把錢匯給柯文哲的私人口袋。

簡舒培補充，競選總部帳戶是公的、從小草募來的，民眾黨說按照合約走，但不管是木可、競選總部還是柯文哲，就是三位一體，講這理由真的是把台灣人當傻子。