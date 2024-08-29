京華城案應曉薇涉收賄！異常金流逾4000萬　成檢方聲押關鍵

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北京華城弊案不斷延燒，市議員應曉薇因遭北檢調查後發現疑似與業者有異常金流，27日緊急攔截即將出境的應、將其拘提到案，同時搜索約談威京集團主席沈慶京等人。經檢方複訊後，28日依違背職務行收賄罪嫌，聲押應曉薇、沈慶京、以及應的助理吳順民3人。據了解，檢調清查金流時，發現沈慶京先後共匯了新台幣逾4000萬元給應，成了檢方聲押的關鍵。

▲應曉薇移送北檢時態度還十分從容，未料隨後情況急轉直下，遭檢方聲押。（圖／記者黃克翔攝）

威京集團旗下的京華城公司，在2018年申請把購物中心改建容積率，從560%提高到840%，雖然多名局處官員及都市計畫委員認為，京華城案不適用《都市更新條例》的容積獎勵，不過都委會最後仍在2021年9月決議，同意京華城以獨創的獎勵項目，增加容積率。

檢察官調閱歷年相關會議、公文，懷疑京華城容積案幕後有黑手，分析金流發現，威京集團在2018年到2021年間，與應曉薇相關帳戶有異常往來，沈慶京透過管道，分批、多次匯款給應曉薇，再由應利用職權向柯市府遊說，放寬京華城容積率。

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者劉昌松攝）

名嘴爆料，京華城案一切始於應曉薇2020年3月10日與時任市長柯文哲的一場「便當會」，除此會議外，應曉薇還多次召開協調會，檢方清查金流時，發現在這段會議期間內，威京集團與應曉薇相關帳戶有多次異常往來，總金額超過4000萬元，再由應指示助理吳順民分批提領，並存入男友王尊侃帳戶。

就在檢察官連日指揮廉政署傳喚相關承辦官員及都委釐清案情時，發現應曉薇現身台中機場，疑似準備出境，27日緊急拘提應曉薇到案；原本應曉薇被移送北檢時態度還相當從容，面帶微笑稱「幫忙釐清案情我覺得很棒」，豈料隨後情況急轉直下，逾4000萬的異常金流，成了檢方聲押禁見的重大關鍵。

▼台北市議員應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）