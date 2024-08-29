簡舒培聲請彈劾柯文哲　轟柯「沈慶京的阿拉丁」：明知違法還硬幹

▲議員簡舒培到監察院提聲訴，要求對柯文哲進行彈劾。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日爭議不斷，其中京華城案容積風波最受矚目，檢調已經聲押國民黨議員應曉薇、威京集團創辦人沈慶京等人，加上副市長彭振聲日前出席議會調查小組會議，外界認為對柯相當不利，民進黨議員簡舒培今（29日）與律師陳又新前往監察院提出聲訴，要求對柯文哲彈劾。簡舒培表示，柯文哲猶如沈慶京的阿拉丁神燈，要五毛給一塊，且明知違法違規還硬幹，完全違背市長職守。簡也認為，若彈劾決議出爐，公懲會後續審理跟判決時應該酌以考量，刪減柯文哲退休俸。

簡舒培指出，今天針對柯文哲違法給京華城容積一事，到監察院聲請彈劾柯文哲，京華城爭取容積一事橫跨三任市長，前市長郝龍斌堅持392、柯文哲第一任也堅持392，但第二任接受京華城陳情後，竟然透過一連串親簽，違法違規以準用都更獎勵方式給京華城20%容積獎勵，且這些創新條例除了京華城外無人適用。

簡舒培說明，監察院過去也為此糾正台北市府，認為自創容積違反相關法令規定，而始作俑者就是柯文哲，兩度親簽讓京華城重新送都委會討論，甚至親簽讓京華城使用準用都更獎勵，彭振聲也證實因為這是自創，所以把公告公文送給柯文哲親簽，柯文哲明知違法違規還硬幹，完全違背市長職守。

簡舒培質疑，柯文哲任內創下兩個唯一，核給京華城840%容積，柯文哲明明知道行政法院已經判京華城輸，還要違法違規護航京華城，用他的章一路護送，他猶如沈慶京的阿拉丁神燈，要五毛給一塊，明明要的是保障12萬樓地板面積，居然可以給到840%，柯文哲為何獨厚沈慶京？今天特別到監察院來要求彈劾。

律師陳又新則認為，柯文哲給的準用都更規定、創設三種新的獎勵辦法，這些東西一但不合法就有圖利問題，且確實不合法，目前資料可以看出柯文哲明顯知道不合法，新設三項容積獎勵，都審會委員跟市府同仁都明確表達不該給予，這些東西明確不適用都更條例跟三種獎勵辦法，明確違法。

陳又新指出，已經看到檢廉介入朝貪汙治罪條例方向調查，獲利者沈慶京、中間關係人應曉薇目前都以被告身分聲押，檢察官辦的恐怕不只是圖利罪，若只是圖利受益人不見得會成為被告，是否有其他罪刑，例如金錢上關係，就涉及七年以上重罪，監察院過去已經對事提出糾正案，但對人部份，顯然來自柯文哲利用市長職權做的錯誤，今天針對人的部份，也就是柯文哲做出彈劾聲請。

至於柯文哲已經卸任，通過彈劾對柯有何影響？簡舒培說明，彈劾通過後還要經過公懲會開會及法院判決，若確定後柯文哲處分才會出來，但光是彈劾，就讓大家跟柯文哲了解，柯文哲違法違規給京華城容積獎勵，是監察院不認同的，任何民選市長執行職權都要依法依規，不是新創容積就可以核准，這件事情事關重大。

簡舒培指出，民選市長八年任內居然給財團這麼大容積、圖利財團，還可以領退休俸，對台灣人來講情何以堪，何其諷刺？對於柯文哲支領退休金跟任內違規相關事宜，相關委員後續審理跟判決時應該酌以考量，刪減退休俸。