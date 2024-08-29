憑白給了上百億！高嘉瑜3問柯文哲　仍避談京華城：到底怕什麼？

▲前立委高嘉瑜曾在議員任內監督京華城開發案，遭威京集團提告。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者歐承翰／台北報導

台北地檢署持續追查京華城弊案，昨日指揮廉政署前往威京集團主席沈慶京住處、辦公室，及國民黨台北市議員應曉薇辦公室等48處搜索，晚間將2人聲押禁見。對此，民進黨前立委高嘉瑜今（29日）質疑，前台北市長柯文哲跟沈慶京除了「便當會」，是否有到陶朱隱園招待所唱歌或其他的不當往來？全案鬧得沸沸揚揚，關鍵人物柯文哲至今還在避談，「到底在怕什麼？」

「北檢辛苦了！京華城收賄、行賄拼圖快拼完了！」，高嘉瑜在臉書發文表示，根據媒體報導，「檢廉比對京華城案相關金流，發現沈慶京於2018至2021年間，涉指示威京集團旗下公司陸續提撥將近千萬元的「公關費」給應曉薇，應曉薇收款後曾替京華城舉辦兩場協調會，地點就在議員辦公室內，並找來許多官員出席幫忙解套，這筆鉅款有無輾轉流入其他官員、都委會委員口袋，是專案小組偵查重點」。

高嘉瑜說，如果議員開兩場協調會拿1000萬，市價100至200億的容積，拍板決策的人應該拿多少？她直言，議員收賄、財團行賄都只是穿針引線，真正能幫京華城開綠燈，完成沒人敢做的、違背都更條例的，放寬容積從392%到840%的，最終拍板者只有柯文哲前市長。

高嘉瑜質疑，柯文哲跟沈慶京除了「便當會」，是否還有到陶朱隱園招待所唱歌？是否跟沈慶京有其他不當往來？為什麼要白白給京華城市價近1、200億的容積？京華城案鬧得沸沸揚揚關鍵人物柯文哲至今還避談，到底在害怕什麼！