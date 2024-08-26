▲男友會用飲料漱口並吞下肚。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人吃完飯後，會用清水稍微漱口，不過近日就有網友發文表示，日前她撞見男友在喝飲料前，會先漱口再吞下去，讓她覺得很噁心，漱完口應該是要吐掉吧？怎麼會是吞下肚？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「可以接受另一半用飲料漱口嗎」為標題發文，提到男友每次喝飲料或喝水，都會在嘴巴漱一漱才吞下去，讓她覺得很噁心。不過男友則解釋，這是媽媽教他的，說這樣可以順便清潔口腔。

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對此，原PO更覺得納悶，漱口後應該是吐掉才對，怎麼會吞回去？實在對男友的舉動感到震驚。她也說自己本打算買漱口水給男友，怎料對方卻拒絕。

貼文曝光後，有網友對於用飲料漱口感到不解，「水的話可以啦，但飲料就不懂漱口意義在哪？難不成是要把菜渣弄掉」。也有網友認為，讓人難以理解的是吞下去這件事，「隨便拿什麼東西漱（雖然用飲料漱口意義不明），我不能接受的是漱完吞下去」、「我也覺得這樣很噁，雖然知道都是口腔裡的東西，讓它透過水或飲料進到肚子裡好像很正常，但心情上就是過不去，有點像是剔牙後把牙籤上的食物吃下去一樣」。

不過也有網友表示，「我是會這樣漱口啦，但前提是手邊沒有水，飲料要是無糖綠（茶類）才會勉強清潔菜渣 」、「看到這篇才意識到原來這行為有問題，我自己是戴傳統牙套矯正中，咀嚼食物後牙套上會卡很多殘渣，所以吃飯會用隨餐配的紅茶漱兩下喝掉」、「糟糕，我都這樣做欸」、「一杯開水潄完喝掉也沒差啊，不就你剛剛吃的東西而已」。