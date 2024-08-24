訂手搖飲「杯身印超Q圖案」他卻不認識！網一眼認出：妹子很喜歡

▲吉伊卡哇與手搖飲店聯名。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

來自日本的《吉伊卡哇（ちいかわ）》受到許多人喜愛，相關產品、聯名商品也一個接著一個推出。近日有網友發文表示，他和同事訂了飲料後，才從杯身認識了吉伊卡哇，吉伊卡哇最近很紅嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「有人認識吉伊卡哇的嗎」為標題發文，提到他日前訂了飲料後，留意到杯身有一些小圖案，後來詢問其他人才得知，原來上面印著的是吉伊卡哇。由於他之前並不認識，所以就想知道吉伊卡哇最近是不是很紅？有沒有知道吉伊卡哇？

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▲連鎖壽司店也推出相關商品。（圖／藏壽司提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「紅一陣子囉，日本也有專賣店」、「最近還跟壽司合作」、「妹子很喜歡」、「可愛」、「最近很紅，但個人不覺得可愛」、「因為是好作品，所以很紅」。也有網友表示，「今天遇到跟你一樣的事，也覺得自己好老哈哈哈」。

除了手搖飲店推出吉伊卡哇、小八貓、兔兔等圖案的限定杯身，知名連鎖壽司店也有推出超可愛的扭蛋，另外，就連悠遊卡公司也推出吉伊卡哇造型的卡片。由於《吉伊卡哇》人氣實在太高，因此還傳出黃牛掃貨的消息，甚至有粉絲「求代吃」壽司，只為收藏《吉伊卡哇》的相關產品。