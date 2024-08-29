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新竹休旅車「硬上後車」！駕駛一腳油門踩下去　全場嚇壞圍觀

▲▼新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹北市勝利十二街日前發生離奇意外，一輛白色休旅車在倒車時，疑似沒有注意後方車況，向後直直衝去，撞到一輛機車以後，又直接「嚕」到後方黑色轎車的車頂，離譜的畫面讓現場民眾看傻了。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日分享一段影片，一輛白色轎車26日停放在竹北的勝利十二街一帶，不過準備倒車時突然發生意外，車輛迅速向後衝撞，先是撞倒了一輛機車，接著「嚕」上了停放在後方的黑色轎車。

▲▼新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

由於事件發生的時間正好是下班時段，人車來往頻繁，驚人的情況發生以後，讓不少目擊者傻眼圍觀。而疑似黑車車主的民眾聽見動靜，從旁邊的汽車修理廠走出，疑似也被現場的畫面震驚得說不出話來，舉手投足之間充滿了無奈的感覺。

▲▼新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼新竹休旅車路邊倒車，直接嚕上後車車頂。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

離奇的畫面在YouTube發布以後，立即掀起了大量討論，不少網友傻眼直喊，「這是車子在求偶的過程」、「有沒有人關心一下那輛機車」、「不就還好後面沒站人，不然就變夾心餅了」、「為什麼同樣是開車，他的比較好玩」、「這才是越野車阿。」

 

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