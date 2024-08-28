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雲基醫院心衰竭病友會　健康講座護心護腎抗肝病

▲雲基舉辦病友會健康講座「控醣戒菸迎向腎利好心肝」，透過講座及問答，從認識心衰竭、肝病防治、提倡戒菸及藥物的服用，開啟病患、家屬及一般民眾對於自我照護的重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲基舉辦病友會健康講座「控醣戒菸迎向腎利好心肝」，透過講座及問答，從認識心衰竭、肝病防治、提倡戒菸及藥物的服用，開啟病患、家屬及一般民眾對於自我照護的重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林基督教醫院心衰竭病友會，於今（28）日假雅各大樓雅各廳隆重舉辦，邀請不同領域的專業人員，透過講座及問答，從認識心衰竭、肝病防治、提倡戒菸及藥物的服用，開啟病患、家屬及一般民眾對於自我照護的重視，進而重新擁抱健康生活。

國人十大死因中，腎炎、腎病症候群及腎病變已取代慢性肝病及肝硬化躍居第九名，糖尿病亦穩居第五名；且心、腎疾病有日漸年輕化趨勢，不再是老年人專利，而罹患三高的人，更是併發慢性腎臟病的高風險群。慢性腎臟病早期沒有明顯症狀，或者症狀輕微，大部分患者都是在體檢或者因其他疾病才發現，這時常常已經進入了腎病中晚期了，所以早期發現早期治療非常重要。

雲林基督教醫院內科部主任丁革新醫師表示據衛生福利部統計國人十大死因，心臟疾病高居為第二位，因心臟疾病住院天數最長的就是心臟衰竭，心臟衰竭疾病未適當治療或調整生活習慣，其5年死亡率甚至將近50％，堪稱「心臟的末期」。

心臟衰竭是指心臟無法排出足夠的血液來滿足身體代謝的需要而使得血液鬱積在心臟和肺部，一般被稱為「心臟無力」或 「疲球心」。臨床上表現出全身疲憊、 運動性喘息、呼吸困難、端坐呼吸、水腫、夜間咳嗽等症狀。

心衰竭依照歐洲心臟學會的分類，區分為1.左心室射出分率減少之心衰竭, 2. 左心室射出分率中等之心衰竭,3. 左心室射出分率正常之心衰竭,其中「左心室射出分率減少之心衰竭」較「左心室射出分率正常之心衰竭」的死亡率高2倍。許多疾病都有可能導致心衰竭的結果，具「三高」體質、腎衰竭、嚴重心律不整或有心臟疾病家族史的人，都是發生心臟衰竭的高危險族群。

▲雲基舉辦病友會健康講座「控醣戒菸迎向腎利好心肝」，透過講座及問答，從認識心衰竭、肝病防治、提倡戒菸及藥物的服用，開啟病患、家屬及一般民眾對於自我照護的重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲基舉辦病友會健康講座「控醣戒菸迎向腎利好心肝」，內科部主任丁革新醫師透過講座及問答，開啟病患、家屬及一般民眾對於自我照護的重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

家醫科主任昌益群醫師表示，香菸成分尼古丁、焦油、一氧化碳，吸菸會影響腎臟動脈的變化，腎臟與心、腦皆屬血管系統，使腎臟血管收縮及血流速度減少，刺激血管收縮的功能，使血壓上昇，增加心、腎負擔及腎功能惡化造成腎衰竭；香菸中含鎘與鉛，只要少量就會傷害腎臟，產生腎毒性，抽菸也會造成尿中蛋白質流失，會隨抽菸數量而增加，白蛋白尿由腎絲球血管滲出加重，加速腎衰竭。

肝膽胃腸科主任陳鴻銘醫師表示，B型肝炎是台灣地區肝病第一號殺手，慢性肝炎和肝硬化也長期名列十大死因。據統計，台灣地區每年約有7千多人死於肝癌，其中約有6、7成是B型肝炎引起的。因此，慢性B型肝炎患者一再有急性發作時，應接受治療，以避免走上肝硬化、肝癌的不歸路。希望藉由活動的帶領，讓民眾知道戒菸、護心肝、控醣對腎臟的好處。

雲林基督教醫院舉辦病友會健康講座，希望教育民眾注意自己身體健康，提升雲林地區大眾對控醣戒菸迎向腎利好心肝的正確認知，幫助病友及家屬更了解重視，有病盡早就醫就能獲得全人醫療的照顧。

►聽Podcast #我在案發現場

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