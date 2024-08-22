送爺爺魂歸大海　孫女回航遇「送行者」淚崩：他與我們同在

▲ 美國一家人從遊艇上將爺爺的骨灰灑進大海後，返航途中出現一隻海豚跟隨著船隻一路相伴，讓家人們深信這隻海豚是爺爺的使者（圖／翻攝TikTok／kylieg228）

圖文／CTWANT

美國一名女子近日在網路上分享了一段令人難忘的經歷。他們一家人從遊艇上將爺爺的骨灰灑進大海後，返航的航程中出現一隻靈巧又優雅的海豚跟隨著船隻一路相伴，讓家人們深信這隻海豚是爺爺的使者，來告訴他們，「我始終與你們同在。」

20歲的凱莉（Kylie）自稱來自美國德州，她近日在個人TikTok帳戶分享了一段影片，影片中她與多位家人一同在遊艇的船舷旁，用手機記錄長輩將爺爺的骨灰從船頭撒向大海，並且向爺爺告別，隨後啟程返航。

沒想到啟航不久，凱莉便發現船邊出現一位小小「護送者」——一隻海豚靈巧地在波濤間躍動，並且一路跟隨他們的遊艇航行了許久。

凱莉在TikTok上寫下，「我們相信，他（爺爺）把牠送來是為了告訴我們，他仍然與我們同在，而且非常愛我們」，還感性喊話，「我們非常想念你，爺爺。」

這支短片在短短三天內收穫超過1700萬次觀看，並有許多網友分享了類似的經驗，「我的爺爺對海牛很著迷，當我們把他的骨灰扔進海裡，幾分鐘後就有一隻海牛就從我們身邊飄過。」這名網友透露，「那真是個美好的時刻。」

另一位網友寫道，「我們也為我的爺爺做了同樣的事，當我們回到岸上時，我在碼頭上看見2隻海豚在下面遊動。我們都相信那是我的祖父母在打招呼。」

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