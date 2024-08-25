跟爸吵架「她怒把客人餐點加料」　全場準備砲翻！結局神展開

▲原PO與爸爸吵架，她氣到幫客人「加料」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

日前可不可女店員不滿客人壓線點餐，竟脫序「口水攪珍珠」，最後慘賠7位數收場。而一名網友則直呼，與爸爸吵架，氣得她在餐點「加料」，正當引來大批網友想看血流成河時，真相神展開，因為原PO是把飯、菜或肉類「多加一點」給客人吃飽，笑得全場狂呼「你吵架的時候叫我一下！」

一名女網友在Dcard以「心情不好就在客人的餐點加料」為標題發文，她說，在自家餐館打工，但父女倆發生爭執，導致她上班心情很悶，乾脆把怨氣化為正能量，「我就讓我經手的餐點加料，飯啊～菜啊～肉啊，給他XX加爆！」

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原PO也直呼，當然也不是每份餐點都加料，若遇到奧客就正常製作。話鋒一轉，原PO說，與爸爸的心結還沒解開，只想讓鬱悶心情趕快退散，才會轉移到客人身上，「祝大家今天都有吃飽！」

超展開的故事曝光後，引來全場暴動大喊，「你家餐館在哪？你可以天天跟爸爸吵，我吃飽後會哄你開心」、「心情不好的時候記得說，大家揪團去你家餐館」、「你吵架的時候叫我一下」、「下次要跟爸爸開戰前請先PO文通知大家，我們感謝你」、「本來想看到血流成河，結果看到善良的原PO擔心大家吃不飽，直接肉菜加爆，好可愛的畫面」。