難忘過世老伴！花蓮婦徒步2公里到老戲院尋找　警安撫送回家

▲老婦人執意徒步外出尋找已過世老伴，看護勸不住隨行陪同。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮玉里鎮一名年約80歲老婦人日前不顧看護勸阻，獨自出門徒步要到舊玉里戲院舊址尋找已逝去3年的老伴，經家人報警協尋，員警立刻出動終於將已離家2公里外的老婦人安全送回家。

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所日前晚間接獲林姓婦人兒子報案表示，其母親不聽外籍看護勸阻，獨自徒步外出，請求員警協助尋找。

所方獲報後立即通知巡邏員警，執勤員警沿興國路二段找尋，發現婦人及看護滿身是汗、步履蹣跚行走在慢車道上，由於當時正值夜間，2名身上又無穿著反光衣物，同仁見其恐影響來往行車安全，立即關心細心詢問。

老婦人向員警表示自己要前往位於中華路上的戲院和去世的老伴見面，員警察覺婦人因相思之情導致意識混亂，故先安撫其情緒，隨後以警車載送婦人返家，返家前再次督促看護要將門窗鎖好，勿讓其獨自外出。

舊玉里戲院可能是很多老一輩年輕的回憶，當時戲院會播放電影也會演出歌仔戲，成為民眾倚賴的休閒娛樂、情侶約會的聚集地；然隨著時代更迭，影視業的轉型加上電影業興起，這些戲院風華不再，也紛紛歇業改建其他用品賣場，但戲院曾經的繁華仍存在許多民眾心理。

玉里分局長黃靖堯表示，在此提醒家屬，儘量不要讓年長者獨自外出，如家中有失智長者或是身心障人士，可佩戴防走失手鍊，萬一途中走失或迷途警方才能即時聯絡。

