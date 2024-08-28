高鐵南北延伸已近成熟　卓榮泰：路廊定案、列出預算就能執行

▲行政院長卓榮泰主持行動創新AI內閣執政101記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院28日舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」。針對總統賴清德上任後拋出「均衡台灣」目標，院長卓榮泰說，會分地方基礎建設、區域計畫兩部分進行，北、中、南、東各有發展目標；此外，還有高鐵南北延伸屏東、宜蘭也會同步進行，強調計畫已接近成熟，儘速把路廊做定案，把預算列出來，將來就能執行。

針對如何達成「均衡台灣」？卓榮泰說，第一部分就是從地方基礎建設做起，如之前提出的140項地方基礎建設是第一部分。再來則是區域計畫，像南部，從台南沙崙科學城一直往下延伸到S廊帶的智慧地帶，能產生共伴效應。中部一直是智慧工具基地，未來希望在智慧機具的數位化，做整個區域性的整理。

卓榮泰說，北部本來就是工商匯集的地方，很多產業在這裡已經有初步基礎，希望以這個發揮帶動其他區域更具體發展的方向，「用產業帶動產業，或是以大帶小，甚至形成一個新的、更超越現狀升級的園區做規劃」。

至於東部，卓榮泰強調，「最重要還是交通建設」，會積極讓東部有一條安全的鐵道跟道路，同時併行。卓榮泰提到，接近成熟、在最後評估階段的高鐵南北延伸，也會同步進行，「希望延伸到宜蘭或屏東這兩個案子，能儘速就路廊做定案，把預算列出來，將來就能執行」。

卓榮泰說，這樣建立起來的話，就是每個區域都有目標，且全國環島性的交通系統也能建立起來，這樣也是第二部分均衡台灣要做的。

至於有什麼重要的產業？卓榮泰說，在「大投資台灣計畫」項目中，會在行政院儘速成立一個跨部會的投資平台，很多國家需要的戰略性產業、未來性產業，會放在這裡，希望引進外資、引進國內資金做加強的投資計畫，這些當然也就是跟國際連結合作的重要項目，這平台會儘速建立起來。