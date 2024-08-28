調薪有望？9月開最低工資委員會　卓榮泰：經濟成長果實讓全民共享

▲行政院長卓榮泰主持行動創新AI內閣執政101記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

卓內閣28日舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」，除了回顧上任至今的政績外，也展望未來、揭示政策推展目標。今年為《最低工資法》上路元年，首次最低工資審議會將在9月4日登場，行政院長卓榮泰今表示，還是那句話，「經濟成長果實讓全民共享」，也認為委員會朝這方面來想。

行政院長卓榮泰上任後，特別組織「經濟發展委員會」因應未來的產業發展，並邀集企業界人士擔任顧問，首次的顧問會議預計在9月3日召開。卓28日主持「執政101記者會」時說，非常感謝經濟發展委員會的顧問們，都放下手上工作，已經參加各種形式大大小小的會議好多次，討論的結果應該在9月3日當天會有總結報告。

至於企業加薪部份，卓榮泰表示，很高興有些營造廠加薪加到11%，那是一個特例，「軍公教加了3%，希望民間產業在這基礎上繼續加油」。他也分享，每次出席針對產業界朋友的講話時，都會提到這段，掌聲是越來越多，表示大家已經在思考如何做這事情。

卓榮泰表示，最低工資每年都會有討論到時機，「今年在不久後也會有討論時機」，在衡量今年整體經濟成長率以及消費者指數，能給委員們做討論，希望的還是那句話，「經濟成長果實讓全民共享，也認為委員會朝這方面來想」。

卓榮泰強調，會給產業最小衝擊、給勞工朋友最大的生活穩定，符合整個社會期待，但在審議委員會討論之前，也不宜做太多定論，「我認為他們一定會衡量以上條件做討論」。