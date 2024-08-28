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最新前10大內閣聲量出爐！　卓榮泰穩居第1、李孟諺陳時中皆上榜

▲▼行政院長卓榮泰「行動創新AI內閣執政101記者會」影片。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰與內閣團隊。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

賴清德政府內閣團隊上任屆滿100天，《網路溫度計DailyView》統計整理最新「十大高聲量內閣成員」，其中行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝分屬前三，而被爆出婚外情閃辭交通部長的李孟諺、與政務委員陳時中皆榜上有名。對此，師範大學教授曲兆祥認為，但是內閣好感度平均不到0.5，是受到立委搶攻新聞版面影響，降低民眾對內閣關注度，因此討論總聲量低，凸顯負面聲量影響力，導致好感度低。

▼《網路溫度計DailyView》最新十大高聲量內閣成員。（圖／網路溫度計提供）

▲▼《網路溫度計DailyView》最新十大高聲量內閣成員。（圖／網路溫度計提供）

第一名「行政院長卓榮泰」好感度0.39
國會改革法案三讀通過後，行政院提出覆議。行政院長卓榮泰在6月19日針對覆議案赴立法院說明並備詢，與國民黨團總召傅崐萁唇槍舌戰，甚至表示「我藐視國會了嗎」，當天達到聲量最高點。

第二名「國防部長顧立雄」好感度0.38
外界稱為史上最斜槓閣員的國防部長顧立雄，藍營曾有文人部長難以服眾的說法。顧立雄就任後於6月6日首赴立法院報告並備詢，當時表示現行國軍訓練項目有近戰格鬥基本教練，因此例如傳統刺槍突刺那種不具近戰格鬥精神、形式主義過多等項目都會取消；亦同時廢除官兵休假互助回報，「有事再回報就好」，當天達到聲量最高點。

第三名「經濟部長郭智輝」好感度0.44
經濟部長郭智輝有40年科技產業經驗，從崇越集團董事長，成為經濟部長，台灣第一個企業集團CEO部長。聲量最高點出現在8月5日，當天台股大跌，而他則表示，對於全球股災，大家要有準備，這是全球景氣的一部分，且環境變動也會影響景氣。同日，對於水電價格，他受訪更指出，電價跟水價都希望反映成本，尤其水價20幾年沒有漲過，「就像各位的薪水，如果20幾年沒有調整，也很難反映費用」，台水有在做調價的準備。

第四名「前交通部長李孟諺」好感度0.39
前交通部長李孟諺因婚外情已請辭獲准，但因任職交通部長92天，並未從聲量排名中除名。他的聲量最高點出現在8月19日，當天李孟諺被爆出外遇長達10年，接著火速坦承婚外情並道歉請辭，成為上任僅92天的短命部長。

第五名「外交部長林佳龍」好感度0.46
外交部長林佳龍上任後，5月30日首次赴立法院進行業務報告，當天也是他就職100天中聲量的最高點。台灣邦交國僅剩12國，林佳龍當時表示，現在確實有一些國家想跟台灣建立更緊密的關係，台灣秉持價值外交的路線，希望可以多交朋友，但不因多一個、少一個邦交國，涉入金錢外交。

此外，駐美代表俞大㵢遭爆濫用公帑，上任半年官邸就花費800萬元，對此，林佳龍回應，「800萬的數字是錯的」，實際上花費是250萬元，強調不會將俞大㵢停職調查，濫用公帑案間接影響拉低林佳龍好感度。

第六名「海委會主委管碧玲」好感度0.29
陸續傳出我國漁船在金門、澎湖海域遭中共海警船騷擾，海委會主委管碧玲因此聲量飆高，聲量最高點出現在6月8日，當天一名中國籍阮性男子從福建漁港出發，駕駛快艇9日抵達淡水外海後，闖入淡水河並成功上岸。對此，管碧玲直言，不排除是測試，從過去案例來看，個案都說要「投奔自由」，但這次阮男斯文且衣著體面，他曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長，「有經歷特殊，會朝這方面來偵查」，引起網友熱議，「國防又出紕漏了」、「解放軍來囉」、「壓力測試」。

第七名「政務委員陳時中」好感度0.39
政務委員陳時中兼任「健康台灣推動委員會」副召集人，而他的聲量高點與司法有關，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2023年公開稱，陳時中靠採購新冠疫苗賺了1億美元，陳時中提告誹謗，台北地院審結，7月判吳子嘉須賠償300萬元，可上訴。

第八名「內政部長劉世芳」好感度0.36
內政部5月30日公布由警政署副署長李西河調任台北市警察局長，傳出台北市長蔣萬安因此大為不滿。內政部長劉世芳聲量高點出現在5月31日，當天她回應人事案表示，台北市最大任務需求在打詐、反毒，李西河是台北市警察局長適切人選，她也將意見傳達給蔣萬安，溝通就是這樣，不會100%大家都滿意，互相尊重。

此外，前新竹市長高虹安因詐領助理費遭判刑停職，內政部7月27日依法決定不發給半薪，高虹安表示，原本打算將半薪捐給新竹市做為急難救助使用。劉世芳回應，停職是否發半薪要審酌當事人是否足以維持基本生活所需，而高虹安不是為了維持基本生活所需，慷國家之慨捐出薪水，不符合公務人員俸給的條件。

第九名「陸委會副主委梁文傑」好感度0.26
總統賴清德上任後多次表態中華民國與中華人民共和國互不隸屬，陸委會副主委梁文傑也表示，除了憲法，在其他法律制度，我國都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家。但後來梁文傑卻改口，指出陸委會是依據「台灣地區人民與大陸地區人民關係條例」所成立的，因此嚴格來講，必須要講台灣地區與大陸地區的關係，「習慣上都是講兩岸」。

談論兩岸關係讓梁文傑聲量高、好感度低，台灣師範大學政研所教授曲兆祥分析，由於梁文傑兼任陸委會發言人，需要常常負責宣布兩岸政策，自然容易被反方攻擊，因此負面聲量主要跟工作有關。

第十名「文化部長李遠」好感度0.6
文化部長李遠，是知名作家小野。他的聲量高點出現在7月15日解嚴紀念日，當天國防部三軍儀隊正式移出中正紀念堂，將儀隊演練的場所移至民主大道前方，這是1980年中正紀念堂開館以來，三軍儀隊首次移出中正紀念堂主堂。

李遠當時則表示，「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，「在解嚴37年的今天，我們被束縛的思想，應該要正式解嚴了」，他感謝所有為台灣從威權獨裁走向自由民主而犧牲奉獻的前輩們。而台灣師範大學政研所教授曲兆祥分析，李遠擔任文化部長前知名度高，加上並無爭議事件出現，所以好感度高。

▼行政院長卓榮泰與內閣團隊。（圖／行政院提供）

▼行政院長卓榮泰「行動創新AI內閣執政101記者會」影片。（圖／行政院提供）

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年05月20日至2024年08月26日，共約3個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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