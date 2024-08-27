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台灣高鐵加發「小夜班補助」　10／1起實施

▲▼高鐵企業工會指出，小夜班勤務津貼將於10月起發放。（圖／翻攝台灣高鐵臉書）

▲台灣高鐵公司將於10月1日起，發放275元小夜班勤務補助。（圖／翻攝台灣高鐵臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣高鐵公司目前針對具有輪班性質的職務，採單次發放勤務補助，台灣高鐵企業工會透露，10月起發放小夜班勤務津貼，上班時間介於下午2時至6時59分，且凌晨0時之後下班者適用。台灣高鐵公司表示，小夜班勤務補助275元，將於10月1日起實施。

高鐵企業工會昨（26日）在臉書發文指出，公司昨公告的輪班勤務補助新增下午2時至晚間6時59分，且00:00時以後下班者，給予275元勤務補助。工會於今年2月時向公司提出，歷時6個月終於完成協議。

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▲▼高鐵公司企業工會宣布，小夜班勤務津貼將於10月起發放，給予275元。（圖／翻攝高鐵公司企業工會臉書）

▲高鐵公司企業工會指出，小夜班勤務津貼將於10月起發放，給予275元。（圖／翻攝高鐵企業工會臉書）

工會表示，公司一直以來針對勤務補助僅分為早班175元、大夜班475元的津貼，然而許多輪班人員的班別在00:00以後下班者，無異於占據正常的睡眠時間，因此企業工會爭取於00:00下班的同仁能有類似小夜班津貼的給予。

工會指出，依輪班勤務補助原則，不可否認橫跨夜間出勤的同仁較為辛苦，補助金額應與夜班津貼有較大的區別，最後決議為275元，打破長久以來的輪班勤務補助政策，也感謝高鐵公司能夠聽取同仁意見，早日讓本項訴求完成。

台灣高鐵公司表示，針對夜間輪班同仁原本即補助，為進一步體恤同仁，新增小夜班輪班勤務補助，依次給予勤務補助275元，預計10月1日起實施，並於昨日公告全體同仁。

高鐵公司說明，「補助」是為了保證職工工資水平不受物價上漲而導致影響的一種福利性工資。

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