吃麥當勞大薯「突多1貼紙」　內行曝貼心功能！長知識了

▲大薯外盒多了一張LOGO貼紙。（圖／網友last_train_sie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

麥當勞有客製化服務，像是去鹽、去醬料等。一名網友發文，最近買大薯時，赫見包裝有一張可愛LOGO貼紙，好奇是有什麼功用呢？文章曝光後，內行人紛紛熱心解釋，「特製，去鹽或是現炸」、「特制去鹽，怕拿錯」，讓不少網友驚呼長知識，「原來，從沒注意過！」

一名網友「last_train_sie」在Threads表示，最近去麥當勞買大薯時，發現紙盒被貼上一張「LOGO」小貼紙，讓他好奇詢問真正用途。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來千人關注，真相長知識，許多網友則回，「去鹽」、「特製薯」、「特製，去鹽或是現炸」、「去鹽，昨天才買而已」、「特制去鹽，怕拿錯」、「原來，從沒注意過」、「長知識了」、「你把我上禮拜外帶回家吃，想問的問題問出答案了」、「我的貝果堡也被貼一張」。

有內行網友解釋，其實就是特製食物，怕拿錯都會貼上麥當勞LOGO貼紙，「那個是客製貼紙，有貼的表示那份餐點是客製化，不只是薯條，漢堡也會貼」、「只要是客製化都會貼貼紙喔！漢堡醬多之類的也會貼喔」。

本文獲得原PO授權。