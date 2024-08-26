麥當勞本周限定「6大優惠券」來了！有飲料買1送1、小薯免費送

▲麥當勞全球版APP最新6大優惠券出爐。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快看！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，本周祭出超殺「6大優惠券」，不僅有中杯飲料買1送1、小薯免費送，還有2大銅板套餐等吃，即日起限時7天開跑。

麥當勞全球版APP本周限定「6大優惠券」出爐，有「單點中杯指定飲料買1送1（雪碧／無糖紅茶／無糖綠茶）」，使用期限至8月28日；早餐限定「單點火腿蛋堡特價45元」、「6塊麥克雞塊套餐現折10元」，使用期限至9月1日；而「買超值全餐送小薯」，使用期限為8月30日起至9月1日。

加碼領99元激省晚餐券，至8月30日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲肯德基最新抗暑優惠快收。（圖／記者蕭筠攝）

另，肯德基本周則祭出最新抗暑優惠，8月27日至9月1日期間每日12時至2時於全門市推「冰心蛋撻風味冰淇淋第2件5折」優惠，特價89元就能爽吃2個，數量有限、售完為止。

「冰心蛋撻風味冰淇淋」是由肯德基經典原味蛋撻變身而成，維持蛋撻造型搭配濃郁蛋奶冰淇淋內餡，最上層撒上焦糖脆片增添香氣，並放進香脆餅乾外殼中，沁涼口感夏天吃超滿足。