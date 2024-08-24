20種口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」周末限定吃

▲必勝客限時2天外帶13吋大比薩半價吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！人氣速食品牌「必勝客」即日起祭出限時2天「外帶13吋大比薩半價吃」優惠，本周網羅20款人氣口味選擇，有經典和夏威夷、超級總匯，還有超澎湃雙拼比薩-海陸總動員、煙燻培根手撕豬等，通通要把握機會吃。

必勝客本周末祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、煙燻培根手撕豬、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共20款，詳細優惠內容以官網為主。

▲麥當勞歡樂送4大夯品限時加1元多1件。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞至9月17日前也祭出「4大品項加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「OREO冰炫風」、「勁辣香雞翅」、「蜂蜜紅茶（冰）」任選同品項加1元多1件，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。