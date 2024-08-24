　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

20種口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」周末限定吃

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客限時2天外帶13吋大比薩半價吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！人氣速食品牌「必勝客」即日起祭出限時2天「外帶13吋大比薩半價吃」優惠，本周網羅20款人氣口味選擇，有經典和夏威夷、超級總匯，還有超澎湃雙拼比薩-海陸總動員、煙燻培根手撕豬等，通通要把握機會吃。

必勝客本周末祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、煙燻培根手撕豬、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共20款，詳細優惠內容以官網為主。

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞歡樂送4大夯品限時加1元多1件。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞至9月17日前也祭出「4大品項加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「OREO冰炫風」、「勁辣香雞翅」、「蜂蜜紅茶（冰）」任選同品項加1元多1件，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

【你可能也想看】

►麥當勞「超殺優惠券」爽吃28天！大薯加1元多1件、5飲品買1送1
►萊恩、桃子罐超Q！Kakao Friends聯名手搖杯來了　4大周邊快看
►平日限定！必勝客「9款大比薩下殺299元」只剩4天

ET快訊
國道淫警硬上「還誘拍性愛片」　父母求償2百萬結果曝
買上億豪宅非難事！柯文哲：不用裝窮　沒同意陳佩琪買房原因曝
台南6月大男嬰突昏迷！　保母拒交監視器畫面
16歲少女咳嗽有痰！一周沒好檢查竟是「甲狀腺癌」
赴日注意！5大新幹線恐停駛　珊珊颱風將「貫穿日本」
快訊／民眾黨退黨+1！　她轟「黃珊珊助長財團剝削移工」
國軍「精準射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

咖啡迷衝啊！西雅圖極品咖啡美式賣場特展熱賣「限時10天」快囤貨

20種口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」周末限定吃

木瓜牛乳霜淇淋買1送1、美式買10送8！超商周末小確幸一次看

【廣編】食尚莎莎蛻變時尚莎莎　精緻臉龐揮別土氣

肯德基「抗暑優惠」限時6天搶！冰心蛋撻下殺第2件5折吃

吃貨必收泰國版米其林！找到「泰精選」官方推薦　吃最道地的泰式餐廳

7-11、全家霜淇淋買1送1！哈根達斯買10送10　超商限時優惠一次收

日本麝香葡萄來了！全聯首波空運限量6000盒　限定門市開賣

foodpanda2024城市巡迴健檢　從外送員到泰拳選手支持夥伴的健康與夢想

超商開學優惠「文具生活用品5折起」　三大支付滿額現折

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

午後雷雨下周擴全台　珊珊颱風明轉中颱

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

奴才裝上開門縫神器　賓士貓興奮狂跳用手撥

咖啡迷衝啊！西雅圖極品咖啡美式賣場特展熱賣「限時10天」快囤貨

20種口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」周末限定吃

木瓜牛乳霜淇淋買1送1、美式買10送8！超商周末小確幸一次看

【廣編】食尚莎莎蛻變時尚莎莎　精緻臉龐揮別土氣

肯德基「抗暑優惠」限時6天搶！冰心蛋撻下殺第2件5折吃

吃貨必收泰國版米其林！找到「泰精選」官方推薦　吃最道地的泰式餐廳

7-11、全家霜淇淋買1送1！哈根達斯買10送10　超商限時優惠一次收

日本麝香葡萄來了！全聯首波空運限量6000盒　限定門市開賣

foodpanda2024城市巡迴健檢　從外送員到泰拳選手支持夥伴的健康與夢想

超商開學優惠「文具生活用品5折起」　三大支付滿額現折

為討200萬家產！狠男從基隆跑到雲林　挨罵怒砍弟媳、2姪女

老闆用ChatGPT做報告！她嘆不用心「內容準確嗎」　網風向一面倒

「肯爺」台灣歌迷氣了一整晚！主辦單位裝死刪文　萬人怒：出來面對

澎湖20歲男自撞圍牆！3人受傷　自小客翻肚躺路中...超糗畫面曝

時力曝「木可選舉煉金術」　點柯文哲政治獻金3爭議：絕不可入私人口袋

美國安顧問蘇利文8月27日起訪中3天　商討台海等議題

午後雷雨下周5天擴全台　珊珊中颱3天達最強

少年遭國道淫警摩鐵硬上「還誘拍性愛片」　父母怒求償2百萬結果曝

20歲男竟是大咖毒梟！操盤雙北2毒倉庫　被抄出360萬「喪屍煙油」

黨員退黨轉柯黑猛爆料　柯文哲酸：政治上要有一定程度的道德

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

消費熱門新聞

全聯搶先開賣日本麝香葡萄！首波6千盒

木瓜牛乳霜淇淋買1送1！超商周末優惠必收

達美樂買1送2限時11天搶吃！

美式賣場夏日特展折扣深貨架搬空

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

7-11、全家霜淇淋買1送1！超商周末優惠懶人包

必勝客20款大比薩半價吃只有2天

八成國人忽略補鈣解決方法超簡單

全聯、家樂福買1送1！燒烤神器2折起

沉浸式品酩「格蘭多納」40+3％風味

全聯X清原合作全新芋頭甜點　銅板價就能吃

全家推5款椪糖新品！霜淇淋買1送1

麥當勞歡樂送限定4大夯品加1元多1件

咖啡迷衝啊！西雅圖極品咖啡美式賣場特展熱賣「限時10天」快囤貨

更多熱門

相關新聞

四海遊龍明天漲價！鍋貼、水餃貴0.5元

四海遊龍明天漲價！鍋貼、水餃貴0.5元

繼八方雲集後，連鎖鍋貼業者「四海遊龍」也宣布漲價，明天起鍋貼、水餃每粒調漲0.5元，麵類則調漲5元。

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

連鎖拉麵「花月嵐」首度插旗屏東

連鎖拉麵「花月嵐」首度插旗屏東

肯德基冰心蛋撻限時下殺第2件5折吃

肯德基冰心蛋撻限時下殺第2件5折吃

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雲林深夜殺人案！3人遭砍傷

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

墾丁大街「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻

淡水交通晚間狂塞4小時　原因曝光

即／大樂透頭獎1.71億一注獨得　獎落台中

女師出國度假失蹤　5天後淪全裸殘屍

林明佐同居最美女董　涉貪4451萬

台中5車奪命連環撞　男駕駛受困慘死

BMW逼車害死5歲童！　惡駕駛起底竟是企業前董座

H級辣模無罩買串燒　自曝驚見母湯1幕

JK羅琳閉嘴15天又開噴！

Mandy爆花錢如水　張蘭回擊：都花這呢

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

更多

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面