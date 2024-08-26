肯德基「27種超殺優惠」一次看！5夯品買1送1、套餐下殺77元起

▲肯德基推出27種超殺優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「肯德基」8月27日起祭出最新限時22天優惠，一口氣推出27種激省套餐組合，不僅有脆薯、雞塊、鱈魚圈圈等5大夯品買1送1，還有下午茶套餐組合可享銅板價77元起，最高省3060元。

▲鱈魚圈圈可享外送買1送1優惠。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基精選6大系列、共27種激省優惠組合，「點心買1送1」有脆薯、雞塊、鱈魚圈圈（外送限定）、玉米濃湯、雞汁風味飯；還有5款「人氣下午茶組」，包括「雙色QQ球+原味蛋撻+無糖綠茶」、「香酥脆薯+原味蛋撻+無糖綠茶」、「上校雞塊+原味蛋撻+無糖綠茶」只要77元起。

▲▼首推點心買1送1、銅板下午茶套餐組。（圖／業者提供，下同）※點圖可放大

加碼祭出個人餐、雙人共享、多人分享餐下殺61折起，最低只要112元就能吃到美式煙燻咔脆雞堡+原味蛋撻+無糖茉莉綠，雙人餐則有咔啦脆雞+4塊上校雞塊+香酥脆薯+原味蛋撻+百事可樂特價399元，直接秒省251元。

▲▼加碼收個人激省餐、雙人共享餐優惠。※點圖可放大

還有「APP限定套餐組合餐」，咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+上校雞塊+原味蛋撻+百事可樂只要275元。以上優惠於8月27日起至9月17日限時開吃，最高現省3060元，數量有限、售完為止。

▲▼多人分享餐、APP限定餐優惠一次看。※點圖可放大

▲麥當勞2024夏季優惠券限時開吃。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞至9月17日前也有2024「夏季優惠券」，一共祭出5大系列、43種優惠選擇，其中「大薯」、「4塊麥克雞塊」及「薯餅」可享「加1元多1件」；可樂、檸檬紅茶、蜂蜜紅茶、美式咖啡、那堤則有「買1送1」。

「超爽大餐」平均下殺6折起，有「麥香雞+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「麥香魚+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「吉事漢堡+4塊雞塊+小薯+33元飲品」通通只要101元；還有「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「雙人早餐159元起」等好康。

麥當勞夏季優惠券狂省2936元起，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。