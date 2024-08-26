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SUBWAY賣翻「青花椒烤雞腿堡」回來了！還有全新麻辣雞柳堡

▲▼SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」重磅回歸，加碼吃全新「麻辣雞柳堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲SUBWAY期間限定2款潛艇堡來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉終於等到！人氣潛艇堡品牌「SUBWAY」去年賣翻的「青花椒烤雞腿堡」回來了，選用整塊青花椒雞腿肉搭配新鮮蔬菜，微辣口感超涮嘴；加碼推全新「麻辣雞柳堡」，鮮嫩雞柳拌入特調麻辣粉，軟嫩雞肉結合麻辣感，層次再升級，8月28日起於全門市限時開賣。

▲▼SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」重磅回歸，加碼吃全新「麻辣雞柳堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲去年賣翻的「青花椒烤雞腿堡」回來了。

▲▼SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」重磅回歸，加碼吃全新「麻辣雞柳堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼吃全新「麻辣雞柳堡」。

SUBWAY去年一上市熱賣到缺貨的「青花椒雞腿堡」重磅回歸，以整塊火烤過多汁雞腿肉佐以青花椒，再搭配自選新鮮蔬菜，口感紮實帶有香麻滋味，大口咬下超滿足。

同步推出全新「麻辣雞柳堡」，嚴選鮮嫩雞柳條拌製特調麻辣粉，入口就能吃到微麻辣風味，建議搭配美乃滋或鄉村醬更能中和辣度帶出微辣口感。以上2款潛艇堡於8月28日起至11月12日限時開賣，6吋售價皆為145元，期間限定售完為止。

▲▼麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥當勞推出全新辣味四盎司牛肉堡系列。

▲▼麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞至9月17日前則有期間限定「辣味四盎司牛肉堡」系列等吃，選用鐵粉超愛的四盎司牛肉堡搭配夢幻沾醬肯瓊醬組合而成，此次的「肯瓊醬」為美國紐奧良特有風味，以紅椒、洋蔥製成，口感濃郁且帶辛辣尾韻，淋在特選100%安格斯牛肉上，再搭配微融切達起司、酸黃瓜、洋蔥等料，層次感更升級。

辣味四盎司牛肉堡有「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」2種選擇，單點89元起、搭配經典套餐154元，售完為止。

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