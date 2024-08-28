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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺盧秀燕選黨主席後戰總統　李乾龍願當後盾：這樣國民黨才有救

▲國民黨秘書長李乾龍出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國民黨秘書長李乾龍力挺盧秀燕選黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將在明年改選，現任黨主席朱立倫預料將爭取連任，但黨內對於台中市長盧秀燕的勸進聲也不少，而盧本人則是持續「燕子划水」，並未表態。繼前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表態支持後，國民黨前秘書長李乾龍今（28日）接受專訪時也表明，如果盧秀燕願意承擔黨主席、參選總統的話，自己願意當盧秀燕的後盾，相信很多人也願意當盧的後盾。

李乾龍今日接受廣播節目專訪時，被問及明年國民黨主席選舉時指出，適合當黨主席的3條件，包括沒有私心、要有募款能力、要熟悉兩岸，「條件吻合的人當黨主席，國民黨才會有救」。至於基層頻頻拱台中市長盧秀燕出來選黨主席，李乾龍認為，盧秀燕很適合當總統候選人，若也願意當黨主席的話，他也會跳出來支持。

李乾龍強調，盧秀燕非常合適擔任國民黨主席，且盧若出來，其他人也不敢有遐想，只要盧秀燕願意承擔黨主席，三個選黨主席的條件可以排除，不僅他願意當盧秀燕的後盾，很多人也願意當盧的後盾。

主持人黃暐瀚進一步詢問，但明年台中市長任期還沒結束，而國民黨主席選舉卻是先到來，若盧秀燕對於北中要兩邊跑有所顧忌的話，要怎麼幫？李乾龍回應，當市長跟當黨主席不衝突，總之只要盧秀燕願意承擔、願意出來選黨主席，就會有很多人願意當她後盾，要盧秀燕別擔心。
 

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