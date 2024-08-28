珊珊未到「大雨先來」！愛知1家5口遭土石流活埋　3人仍失聯

記者王佩翊／編譯

颱風珊珊目前仍在日本南方持續朝北移動，雖然尚未登陸，但日本目前已經出現豪大雨勢。愛知縣就因為暴雨發生土石流，有一家五口在家中遭到活埋，40多歲的長女先行獲救後，稍早二女兒也被救出，而警消仍在持續救助剩餘3名受困民眾。

根據《日本放送協會》報導，愛知縣蒲郡市27日晚間10時多發生土石流，使得竹谷町大久古一棟2層樓木造住宅遭到淹沒，住在屋內的5人當場被活埋。其中一名40多歲女性在事發後立即報警求助，並在約2小時後被消防人員救出。而她被救出時仍有意識，隨即被送往醫院。

該住宅內一共住有一對70多歲夫妻、2名40多歲的女兒和1名30多歲的兒子，最初除了報警獲救的女性外，其餘4人仍失聯中。直到28日上午，搜救人員成功救出另一名40多歲女兒，雖然傷勢不明，但是沒有生命危險，警消目前依然在持續搜救其餘3人。

在救援過程中，消防人員曾在附近聽到另一名女性的呼救聲，隨即加派警力和消防人員展開搜救，並確認現場情況。當地消防部門28日凌晨4時半表示，救援工作仍在繼續，並對傳出求救聲音的區域加強搜救。然而，由於土石流衝擊後，房屋上方覆蓋著大量泥土和樹木，救援條件十分艱難。根據獲救女性的描述，事發當時全家人應該都在1樓。

陸上自衛隊28日上午派遣約30名隊員到現場支援救援工作。此外，由於天氣預報顯示未來仍有降雨可能，因此蒲郡市政府28日上午7時已向竹谷町大久古地區的14個家庭、共37人發出避難指示，並派人逐戶通知避難。