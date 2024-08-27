瘋狂捐精！Telegram創辦人身家155億美元　自爆擁100多個孩子

▲Telegram創辦人杜洛夫2016年在西班牙出席活動發表演說。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

通訊應用程式Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）24日在法國遭逮捕，讓外界開始關注他的神祕背景。他的身家高達155億美元，極少接受採訪，除了是科技業老闆，還被封為「俄羅斯祖克柏」，還自爆過去曾在多國捐精，是100多個孩子的爸。

創立Vkontakte 被封為俄羅斯祖克柏

CNN等報導，杜洛夫擁有法國、阿拉伯聯合大公國雙重國籍，1984年在蘇聯出生，4歲移居義大利，在父親收到聖彼得堡國立大學工作邀約之後，全家搬回俄羅斯。他從小數學就很強，也對於程式相關極有興趣，年僅21歲的他在2006年就創立社群媒體網站Vkontakte（VK），這被稱為俄羅斯版臉書，也讓他被封為「俄羅斯祖克柏」。

2013年，杜洛夫拒絕克里姆林宮關於VK烏克蘭用戶的私人數據，辭去執行長一職，賣掉所有股份離開俄羅斯。他曾說，「對我來說，這些從來都不是為了變得更有錢，我不想聽從任何人的命令」。杜洛夫出走之後，和兄弟創立通訊應用程式Telegram，擁有許多俄羅斯、烏克蘭用戶。

▲杜洛夫身家155億美元。（圖／達志影像／美聯社）

身家155億美元 自爆是100名孩子的爸

根據富比士，39歲的杜洛夫身家155億美元。過去這10年來，他周遊各國過日子，經常穿著黑色衣服，造型猶如電影駭客任務演員基努李維。

杜洛夫前陣子爆料，他在10多個國家捐精，是100多個孩子的父親，最一開始捐精是因為朋友與妻子無法生育，這才答應借精，之後才成為匿名捐精者，即便已經停止捐精多年，但俄羅斯當地機構仍有冷凍精子提供不孕家庭使用。

外傳當地診所出現熱潮，女性排隊等待數小時就為了得到他的超級優良精子。這些女性在被告知杜洛夫捐精出生的孩子大約1歲半左右開始閱讀之後，感到相當興奮。