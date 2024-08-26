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Telegram創辦人自比《駭客任務》基努李維　自稱在十多國捐精　　

▲▼Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）。（圖／路透）

▲Telegram創辦人被視為「俄版祖克柏」。（圖／路透）

文／中央社

出生於俄羅斯的科技企業家度洛夫（註：另譯杜洛夫，Pavel Durov）創立廣受歡迎的社群網絡和一種加密貨幣，累積上百億美元財富，但在俄羅斯和全世界都與政府部門不合。

法新社報導，曾被稱為「俄版祖克柏（Mark Zuckerberg）」的度洛夫再過一個多月就要慶祝40歲生日，本週末卻在法國巴黎近郊一座機場被逮捕。

度洛夫出生於聖彼得堡，他於2006年大學剛畢業時創立社群網站VKontakte，正好滿足俄語使用者的需求，在當地比祖克柏創辦的臉書（Facebook）更受歡迎，他因此於俄羅斯一舉成名。

度洛夫因拒絕把用戶個人資料交給俄羅斯安全部門而與克里姆林宮起衝突，於是賣掉VKontakte，並於2014年離開俄羅斯。

他在2013年與哥哥尼柯萊．度洛夫（Nikolai Durov）一起創辦新的通訊服務Telegram，在行動裝置上的圖示是一架白色紙飛機。Telegram迅速獲得青睞，但批評人士譴責這款應用程式對極端內容似乎缺乏控制，因此也爭議不斷。

在這些事件上演的同時，度洛夫仍是難以捉摸、有時神秘兮兮的人物，他極少受訪，僅偶爾在Telegram發表謎一般的聲明。度洛夫自稱自由派，主張網路隱密性和訊息加密。

Telegram可供用戶在「頻道」發表影片、圖像和評論，也有粉絲關注功能，但度洛夫曾拒絕審查Telegram上的訊息。

度洛夫在杜拜落腳，取得聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）公民身分，又透過低調程序於2021年8月獲得法國籍。

與此同時，Telegram發展得極為成功，號稱最保障個人自由，拒絕「審查」並保護用戶隱密性。

這讓政府機關大為不滿，尤其是在他的祖國俄羅斯。2018年，莫斯科法院下令封鎖這款應用程式，但執行過程相當混亂，3天後，示威群眾諷刺性地用紙飛機轟炸俄國聯邦安全局（FSB）總部。

俄羅斯後來放棄封鎖Telegram，政府和反對派都使用這項通訊服務，有些頻道訂閱用戶多達數十萬人。

度洛夫不太接受傳統媒體訪問，但今年4月曾與美國極端保守記者卡爾森（Tucker Carlson）對談。

度洛夫當時對卡爾森說，大家「喜歡獨立，也喜歡隱私和自由，一個人會改用Telegram的原因很多」。

▲▼《駭客任務：復活》角色海報。（圖／華納兄弟提供）

▲《駭客任務：復活》角色海報。（圖／華納兄弟提供）

度洛夫也不吝於在自己的Telegram頻道發文，他自稱獨居，不葷不酒，甚至不碰咖啡。他總是一身黑，把自己塑造得像是演員基努李維（Keanu Reeves）在電影「駭客任務」（Matrix）中扮演的角色。

今年7月，他宣稱自己在十多國捐精，成了上百個孩子的生父，還說這是一種「公民責任」，這種看待養育的態度與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）有相似之處。

度洛夫因Telegram上的疑似詐騙、毒品走私、網路霸凌、宣揚恐怖主義等組織犯罪行為而成了法國逮捕對象。

調查由法國憲兵網路小組與國家反詐騙辦公室負責。兩名消息人士說，他今天仍被警方拘留。

根據「富比世」（Forbes）雜誌最新估算，度洛夫坐擁155億美元財富，但自從他被捕消息宣布後，他創造的加密貨幣Toncoin已下跌超過15%。

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