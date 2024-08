Telegram創辦人一下飛機　秒被逮捕！平台發聲了

▲Telegram創辦人杜洛夫(Pavel Durov,另譯度洛夫)在法國遭逮捕!平台發聲反擊了。(圖/路透)

文/中央社

在俄羅斯出生的加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫在巴黎被捕後,Telegram發布聲明回應說,這個平台素來遵守遵守歐盟法律,度洛夫問心無愧。

法新社報導,度洛夫(Pavel Durov)因與這個具爭議即時通訊應用程式有關的罪行,而在巴黎近郊一座機場被捕,法國司法當局今天延長對他的拘留期限。

39歲的度洛夫昨晚在巴黎近郊的布傑機場(Le Bourget Airport)被捕。根據消息人士,負責此案的預審法官將度洛夫的拘留時間延長至25日晚上之後。最初的拘留審訊期限最長可達96小時。

當這一階段的拘留結束後,法官可以決定釋放他或提出指控並進一步拘留。

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.



✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.



????‍???? It is absurd to claim that a platform or its owner…