Telegram創辦人一下飛機　秒被逮捕！平台發聲了

▲Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov，另譯度洛夫）在法國遭逮捕！平台發聲反擊了。（圖／路透）

文／中央社

在俄羅斯出生的加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫在巴黎被捕後，Telegram發布聲明回應說，這個平台素來遵守遵守歐盟法律，度洛夫問心無愧。

法新社報導，度洛夫（Pavel Durov）因與這個具爭議即時通訊應用程式有關的罪行，而在巴黎近郊一座機場被捕，法國司法當局今天延長對他的拘留期限。

39歲的度洛夫昨晚在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget Airport）被捕。根據消息人士，負責此案的預審法官將度洛夫的拘留時間延長至25日晚上之後。最初的拘留審訊期限最長可達96小時。

當這一階段的拘留結束後，法官可以決定釋放他或提出指控並進一步拘留。

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.



✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.



????‍???? It is absurd to claim that a platform or its owner… — Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2024

俄羅斯指控法國「拒絕合作」，科技大亨馬斯克（Elon Musk）也為度洛夫辯護。度洛夫擁有多重國籍，且持有法國護照。

知情人士表示，度洛夫從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛抵法國巴黎，並計劃在巴黎吃晚餐。這名不願透露姓名的消息人士補充說，他被捕時身邊有一名保鑣和一名私人助理。

Telegram針對度洛夫遭逮捕發布聲明說：「Telegram遵守歐盟法律，包括『數位服務法』（Digital Services Act），其審核符合業界標準，並且不斷改進。」

「Telegram執行長度洛夫問心無愧，而且經常在歐洲旅行。聲稱平台或其所有者應對該平台遭濫用一事負責的說法實在荒謬。」

法國警方消息人士透露，警方對Telegram缺乏審查員且缺乏與警方合作，而縱容各種犯罪行為進行初步調查，擁有法國和阿拉伯聯合大公國雙重國籍的度洛夫因此被捕。