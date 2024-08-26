Telegram執行長遭逮！　白宮前幕僚暗示「馬斯克恐是下一個」

▲馬斯克發文隔空聲援杜洛夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫24日晚間在法國近郊一座機場被逮捕，目前仍遭到拘留。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）隨即在社交平台上隔空聲援杜洛夫。美國前白宮幕僚文德曼則暗示，杜洛夫被捕後，「馬斯克應該對此感到緊張。」

根據《福斯新聞》報導，美國總統川普彈劾案關鍵人物、前白宮幕僚文德曼（Alexander Vindman）過去曾擔任白宮國家安全會議（NSC）首席烏克蘭事務專家，他25日針對馬斯克聲援杜洛夫（Pavel Durov）一事警告，「馬斯克應該對此感到緊張。」

▲Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）。（圖／達志影像／美聯社）



文德曼表示，儘管杜洛夫持有法國國籍，因違反法國法律被捕，但這對其他社交媒體，包括X有更廣泛的影響，馬斯克，「人們越來越無法容忍傳播假消息和惡意內容，越來越傾向於問責。」

現年39歲的杜洛夫24日搭乘私人飛機從亞塞拜然飛抵巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）時，被隸屬於法國海關的反詐騙辦公室官員拘留。法國先前因杜洛夫旗下的Telegram管制不當，被用作洗錢、走私毒品與戀童癖內容等用途，而對其發出了逮捕令，不過相關逮捕令只在杜洛夫踏上法國國土時才有效。

馬斯克隨即在社交平台X上隔空聲援杜洛夫，並透過法語寫道「自由。自由！自由？」強調言論自由的重要性，要求法國當局立即釋放杜洛夫。