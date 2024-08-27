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Telegram創辦人被捕「神秘女伴也失聯」　美人計陰謀論瘋傳

▲▼Telegram創辦人被捕「24歲神秘女伴也失聯」　家屬緊急尋人。（圖／翻攝@julivavilova）

▲Telegram創辦人杜洛夫被捕後，24歲女伴茱莉也失聯。（圖／翻攝@julivavilova，下同。）

記者吳美依／綜合報導

加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）24日在巴黎遭法國警方逮捕，引發國際關注。與此同時，疑似經常陪著杜洛夫四處旅行的金髮女郎茱莉（Juli Vavilova）也失聯了。外界紛紛猜測，恐怕就是她洩漏了杜洛夫的蹤跡。

24歲的茱莉（Juli Vavilova）在社群媒體上寫道，自己喜歡遊戲、加密貨幣和語言，會說英語、俄語、西班牙語及阿拉伯語。不過，她的家屬向《法新社》表示，自從杜洛夫被捕，他們一直無法與茱莉取得聯繫。

外界猜測，茱莉可能也遭拘留，或者已經逃跑。甚至有人提出「美人計」的陰謀論，斷言正是茱莉的貼文洩露了杜洛夫的蹤跡。

▲▼Telegram創辦人被捕「24歲神秘女伴也失聯」　家屬緊急尋人。（圖／翻攝@julivavilova）

▲▼Telegram創辦人被捕「24歲神秘女伴也失聯」　家屬緊急尋人。（圖／翻攝@julivavilova）

鏡報、紐約郵報報導，杜洛夫與茱莉目前都住在杜拜，儘管2人始終沒有證實，但其關係在杜拜特定圈子裡似乎眾所皆知。他們在社群媒體上所分享的旅遊時間與地點都互相吻合，包括男方被捕前，似乎也乘坐同一架飛機，從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往巴黎。

▲▼Telegram創辦人被捕「24歲神秘女伴也失聯」　家屬緊急尋人。（圖／翻攝@julivavilova）

▲▼Telegram創辦人被捕「24歲神秘女伴也失聯」　家屬緊急尋人。（圖／翻攝@julivavilova）

法國隱私數據研究員羅伯特（Baptiste Robert）等人認為，杜洛夫與茱莉所拍的照片顯示，2人應該總是一起旅行，「很難說她的貼文對其逮捕發揮直接作用，但如果你在社群媒體上追蹤她，能夠很輕鬆地追蹤到杜洛夫的行動。」

▲▼Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜洛夫24日在巴黎被捕。（圖／達志影像／美聯社）

根據富比士，39歲的杜洛夫身價155億美元，2014年拒絕把加密數據交給克里姆林宮，隨後逃離俄羅斯，流亡至杜拜。他的私人飛機24日降落在巴黎近郊的勒布爾熱機場（Le Bourget）之後被拘留，理由是未能採取行動，遏制不法分子使用Telegram，包括毒品走私、戀童癖及詐騙等。

事實上，法國防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN已向杜洛夫發出逮捕令，調查人員對於他明知道自己被通緝，依然飛至巴黎感到驚訝。

不過，杜洛夫落網激怒了他的擁護者及言論自由倡導者，包括X老闆馬斯克（Elon Musk），紛紛抨擊這次逮捕是針對言論自由的攻擊。不過，法國總統馬克宏26日表示，杜洛夫的逮捕「完全不是政治決定」，而是取決於完全獨立執法的司法體系。

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