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去墾丁3次！日本部落客「為何要跟沖繩比」　吐真心話：不用羨慕

▲▼沖繩國際通，那霸國際通，沖繩旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沖繩國際通。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來有關墾丁的旅遊議題持續發酵，旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」就不解直言，「為何大家總愛拿墾丁跟沖繩比較？墾丁業者更無須以沖繩為模範。」同時，去過三次墾丁的他也分享真實感受，大讚自然風光真的很美。

「日本人的歐吉桑」今在粉專提到，「為什麼有些人很喜歡比較墾丁跟沖繩，對日本人來說最不能理解。我去過墾丁3次，對那邊的認知就是海邊的悠閒放鬆城市，並不是有些日本旅遊書介紹的沙灘渡假村，墾丁的晚上比較安靜，從海、從山吹過來的風真的超級舒服，在外面輕鬆心情，一邊吃比薩一邊喝酒，真心幸福。」

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接著，歐吉桑直言，台灣最像沖繩的地方是小琉球，墾丁完全不像，沖繩是一個島，而墾丁是台灣本土的一個城市，「沖繩有很多沙灘渡假村，很多水上運動，很多可以發瘋地方，像夜店之類的，算是熱鬧的城市；但墾丁是安靜的、自然豐富的南部城市，那邊的環境真的很美，山、風、海、太陽，都吸引大城市生活很累的人們，兩者根本完全不一樣，自然也無法成為比較的對象吧？」

▲▼墾丁,墾丁大街,恆春,國旅。（圖／記者許宥孺攝）

▲墾丁大街。（圖／記者許宥孺攝）

他也提到，墾丁的觀光客減少是事實，不過這樣去旅遊應該會舒服一點吧，惡劣業者一定會被淘汰的，對於當地觀光也是個改變的契機。

另外，歐吉桑坦言，很多人把沖繩過於美化了，經濟上沖繩一定大於墾丁，但當地人的幸福指數未必比較好，「小時候看到沖繩業者的煩惱，為了經濟只好接受現在的狀況，有人還說現在沖繩的發展是經濟跟民族自尊權衡的結果。我個人覺得墾丁並不需要以沖繩為模範，墾丁怎麼努力也無法跟沖繩有一樣的經濟；但同樣的，沖繩怎麼努力也擁有不了墾丁的環境。」

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