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新北市青年局「青年免費意外險」新增線上投保！愈早申請保障天數愈多

▲▼新北市青年好險有你計畫。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市青年局首創的「青年，好險有你」，旨在讓應屆畢業、肄業及退伍的青年，在求職空窗期或是非典型就業期間，獲得一定的保障！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

新北市政府青年局做為一個專為青年打造的服務平台，在擁有行銷公關背景的局長邱兆梅帶領下，於眾多地方政府的青年事務單位中，展現出獨特的特色與優勢。2022年由新北市青年局首創的保險政策「青年，好險有你」，旨在讓應屆畢業、肄業及退伍的青年，在求職空窗期或是非典型就業期間，獲得一定的保障！這項創新舉措，也陸續為其他地方政府提供了借鏡，並帶動了全國對青年保障議題的關注。長期關注Z世代趨勢的邱兆梅表示，隨著民眾的回饋，新北市青年局也不斷優化服務內容，今年收件資格大幅放寬，鼓勵符合資格的青年申請這個「一生一次」的「免費意外險」！

▲▼ ▲▼新北市青年好險有你計畫。（圖／新北市青年局提供）

▲2024「青年，好險有你」放寬資格，鼓勵年輕族群都可以免費加保這個一生一次的「免費意外險」保障。（圖／新北市青年局提供）

新北市青年局發現到現今Z世代對於工作的態度以及當今社會的工作型態，早已衍生出許多改變。一出生就成長在數位環境的Z世代，多半不認為工作是生命的全部，他們更傾向彈性工作制，希望能夠自主安排工作時間，平衡工作與生活。邱兆梅觀察到，「近年的應屆生一畢業後並不會直接投入正職，有些人可能會先打工，賺取部分工時，有特殊專長的人也會選擇自由接案，另外像是零工經濟（Gig Economy）興起，不少人會選擇以Lalamove、UberEats外送員打造彈性的上下班時間，也是所謂的非典型就業。」然而工作型態的改變，固然可以達到他們現階段理想的生活平衡，卻也為他們帶來不穩定的收入與脆弱的財務規劃。

「我們在2022年規劃『青年，好險有你』保險政策以前，就從許多數據看到青年族群風險控管的問題，包括yes123於2021年3月調查，39歲以下的青年勞工中，近2成零存款、6成有負債，青年勞工『個人名下』的總存款，平均只有13.3萬元。行政院主計總處人力運用調查報告也顯見，超過3成從事非典型勞動工作者是15至24歲的青年。」邱兆梅頗為憂心表示，「雖然他們有勞動力可以去工作賺錢，但他們的財務其實是很脆弱的，當臨時生病或有嚴重的事故如車禍，失去一段時間的行動力與勞動力，對他們的財務狀況來說是無法應付的。因此「青年，好險有你」提供最高30萬的意外險保障，緩解短期的經濟壓力。」

「青年，好險有你」規劃的初衷即是，盡可能地幫年輕族群保障「畢業到上工」這中間的空窗期。「2022年『青年，好險有你』試辦計畫，收件當年度到12月底總共為1,162位設籍在新北市的青年加保，今年我們擴大服務範圍，只要是設籍新北市、年滿15歲至29歲，2022～2024年間的應屆畢業、肄業及義務役退伍青年，都能免費投保。」保障內容為意外傷害保險新臺幣30萬元，以及意外傷害實支實付醫療保險新臺幣1萬元，無論是在通勤、工作、進修受訓期間，甚至是日常生活的意外事故都有保障！

▲▼新北市青年好險有你計畫，專訪青年局長邱兆梅。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市青年局局長邱兆梅。

「第一年的試辦，真的就有不少被保人因為『青年，好險有你』而得到及時的補助。」邱兆梅回憶，有一位應屆畢業生工作沒幾天，就在凌晨上班的路上自撞山壁昏迷送醫，出院後還需要靜養一兩個月，完全無法工作，薪水都還沒領，就要付近萬元的醫療費用，「青年，好險有你」正好解了燃眉之急。

有鑒於這樣的例子，青年局也想提醒所有符合資格的年輕族群，此次保險計畫是從今年8月1日開始收件至2024年3月31日止，而保險有效日期是到2025年9月為止，因此「愈早送件」愈能享受更多天數的保障。

為了讓更多符合資格的年輕族群知道這一項訊息，青年局積極將申請書放在新北市29區就業服務站台，今年也同步新增線上投保方式，在「新北市青年局官網」點選活動頁面就可以線上申請加保。「同時我們也有在捷運燈箱宣傳，只要手機掃描QR code就可以瀏覽保險內容，填好資料、上傳需要證件，很快就能申請加保！」邱兆梅表示，符合資格的人數其實有上萬人，希望透過線上線下的投保方式觸及到更多人，讓更多年輕族群意識到風險管理的重要性。

▲▼新北市青年好險有你計畫。（圖／記者湯興漢攝）

▲「青年，好險有你」紙本申請書，都可以在新北市29區就業服務站台索取。今年新北市青年局也同步新增線上投保方式，只要在「新北市青年局官網」點選活動頁面就可以線上申請加保。

申辦過程中，工作人員也發現最多人會有的疑問包括，如果在保險有效日期以前找到了工作，也申辦了勞健保，「青年，好險有你」的保障是否還有效？邱兆梅強調，「這兩者並不衝突，如果真的不小心發生意外，兩邊的保險也可以申請理賠！」如果還有其他疑問，青年局也歡迎大家撥打聯絡電話（02）2272-1540 #2108 #2507洽詢，做更進一步的了解。

擁有120萬青年人口的新北市，是全台擁有最多青年的縣市，如何妥善照顧這些年輕族群即是新北市青年局的首要任務。邱兆梅也抱著十足衝勁表示，新北市的青年福利政策不只有免費意外險，更希望透過新北市青年局提供的一系列政策舉措，培養青年的國際視野和參與能力，在面對全球化的趨勢下增進軟實力與競爭力。她也期待全國的青年都能來新北市，體驗這裡對人才的重視與培養，感受到新北市對青年的友善與支持。

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