喚醒學生公共意識！新北市青年局舉辦青年永續社會設計挑戰賽

▲第三屆Social Designer青年永續社會設計挑戰賽，成功號召全台灣近400位高中職、大專生站出來解決社會永續問題。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

由新北市政府青年局主辦的「Social Designer 2024 青年永續社會設計挑戰賽」今年邁入第三屆，成功號召全台灣近400位高中職、大專生站出來解決社會永續問題。特別規劃為「青年弱勢」、「教育不平等」、「環境保護」、「資訊判讀教育」及「長照偏鄉」等五大議題，並邀請五大NPO相關議題組織來出題及培力學員，歷時4個多月的過程，學員透過深度訪談分析問題、撰寫企畫書等從中累積解決問題的能力，最後取10組前進新北市青年局青職基地參與決賽，最終評選出優勝隊伍並頒發高達24萬元總獎金鼓勵學員持續關注社會公共議題。

▲青年永續社會設計挑戰賽過去主要吸引人文社科背景的學生參加，今年提高門檻要求兼具文理組背景，加強跨域溝通能力。

「Social Designer 青年永續社會設計挑戰賽」過去主要吸引人文社科背景的學生參加，隨著AI時代來臨，文理組更應互相傾聽、學習，進而合作互助，為了促進跨域溝通，今年比賽新增規定，要求團隊成員必須兼有文科與理科背景，此外，也增加培力工作坊場次，強化學員企劃能力，幫助他們完善設計方案內容。賽後也將選出4組優秀隊伍提供2個月的顧問輔導及執行經費，讓這些專案得以持續優化，發揮更大的實質影響力。

▲新北市政府青年局長邱兆梅肯定學生提案內容及表達能力，充分具備現代社會生存技能。

新北市政府青年局長邱兆梅表示，新北市政府是全台第一個發布SDGs自我檢視報告的城市，格外關注世界共好相關的SDGs議題，因此舉辦這項永續設計挑戰賽，也特別攜手五大NPO議題組織合作，包含專注於教育資源不平等的「為台灣而教」(TFT)，提倡正確判讀生活及網際資訊的「台灣放伴教育協會」，關注高關懷、弱勢家庭青年問題的「逆風劇團」，「RE-THINK」推動環境保護，及致力於長照偏鄉交通服務創新的「小驢行」等，透過這些夥伴帶領學生分析問題、掌握第一手專業資訊，提升整體活動的影響力。

這些參賽學生的卓越表現也令邱兆梅印象深刻，他發現這群Z世代年輕人在面對問題時，不僅能夠侃侃而談，還能從中找到解決問題的方法，顯然已具備了足以在現代社會中生存下去的技能。而針對這次文理組跨域合作的挑戰，邱兆梅也坦言這項門檻確實提高參賽難度，但也希望藉此吸引更多理工科學生參加，因為社會上許多問題都需要通過跨學科的合作，才能真正解決問題，希望在過程中讓學生充分學習溝通、管理及表達能力，也讓理組學生有機會了解到科技不只能解決問題，也可以用來幫助更多的人。

▲高中職組冠軍鄉孤勇者成員蔡宜錦、吳哲宇、王培宇、許家維於挑戰賽中脫穎而出。

獲選高中職組第一名的「鄉孤勇者」是一群來自大同高中的學生。隊長蔡宜錦表示，過去參加服務性社團之故曾接觸過華山基金會，因此報名時立刻選擇了「偏鄉長照」議題，希望透過參賽讓高中生活不只有讀書，也能做些有意義的事。然而，團隊在四個月內密集進行了30多次會議，最後決定使用LINE機器人和參照疾管家的創意方案來協助偏鄉老人。然而，在好不容易找到可配合的托老中心後，發現長者實際操作中仍存在很大落差。

另一方面，即將升高三的他們準備專案的同時還得面臨期末考壓力，一度連師長也頻頻勸退，但他們堅持下來持續改進方案，甚至徵詢相關單位找出服務的可行性，最終提出一個低成本高效益方式，並整合政府資源為偏鄉長者提供便捷的服務。

也因此，當他們獲得比賽第一名時，感到非常意外和不真實。隊員們表示，這次比賽讓他們學習到很多不同的思維邏輯和創意解決問題的方法，也對自己的努力感到驕傲和感謝。雖然目前因為升學壓力，計畫的推進可能會暫時放緩，但他們希望未來能夠繼續完善和實現專案，滿足偏鄉長者的交通需求。

學習家創辦人羊正鈺分享，今年學生提出的公共議題行動方案相當吸引議題組織的目光，透過青年永續社會設計挑戰賽不只提升學生的企劃和問題解決的能力，也可拓展相關議題上的人脈，日後可持續技術交流或進一步合作將計畫落地施行，長遠來看，不只是帶動議題組織接觸新的人才，也有機會讓人才去發起新的議題組織，為社會的永續發展注入一股嶄新的創造力。

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