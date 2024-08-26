柯文哲4300萬補助款買房　卓冠廷對比10年前承諾：這就是改變成真

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳26日爆料，民眾黨主席柯文哲5月10日用個人名義，以4300萬買下立法院附近商辦，柯則回應，參考其他政黨、候選人的選舉補助款慣例，購置個人辦公室使用。對此，新北市議員卓冠廷今（26日）表示，2014年柯文哲打著居住正義、抨擊住帝寶的連家、拿著選舉補助款捐做公益作為新政治的承諾，如今柯已經不是信守承諾，真誠面對問題的政治人物，因為連柯文哲都不認為自己還有政治前途，這就是改變成真。



卓冠廷於臉書表示，要先說，「信守承諾」與「政治前途」是無法分割的。沒有前途的人，最容易放棄個人誠信。

卓冠廷表示，柯文哲被爆出2024總統選舉補助款1.1億中有4300萬、高達4成拿去購置個人名下不動產。為什麼這是個議題？因為柯文哲是對補助款做過承諾的人。

卓冠廷提到，從十年前開始，柯文哲就是唯一一個不斷在拿「選舉補助款要捐公益」來創造「柯文哲最清廉」形象的政客。確實，選舉補助款本就是自由運用，各黨也都有分攤黨務經費的規定，而陳智菡特別「牽拖」的蔡英文前總統個人辦公室，也被蔡英文幕僚狠打臉，無論是以前還是現在，蔡英文沒有用補助款購置不動產，辦公室仍是租的。

卓冠廷說，蔡英文的處理方式，沒有改變。變的是柯文哲，他不介意曾經的承諾了。

卓冠廷回顧，2014年九合一大選，柯文哲打著世代與居住正義、抨擊住帝寶的連家、拿著暫停收受政治獻金捐款以及選舉補助款全捐做公益作為新政治的承諾。

卓冠廷指出，2015年時，一度傳出陳佩琪想拿去還6500萬房子的房貸，還引發軒然大波，當時，柯文哲立即對外改口澄清，確實要捐出公益。他選舉如此承諾，選後也要照做，因為政治生涯才正要開始，如果沒有穩固核心價值與基礎，要如何有後來的十年？

卓冠廷說，如今的柯文哲，或許早已沒有這種價值與概念，所以組成了一支核心帳務會全部外包、帳務錯誤百出、問A答B、千錯萬錯都是別人的錯，反正只要當戰狼氣勢不要輸就好、主席最棒主席無辜主席的一個諂媚團隊。

卓冠廷認為，柯文哲這次把選舉補助款拿來購置個人不動產的行為，並不是在傷害2014年那群支持的人，因為那群人早已看透離去，傷害的是還誤信著2014年以來的形象幻影，而選擇支持的新一代小草們。

最後，卓冠廷強調，如同開頭所說，柯文哲已經不是一個會信守承諾、前後一致、並且真誠面對問題的政治人物，因為連柯文哲自己都不認為自己還有政治前途了，這就是改變成真。

▼ 民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）