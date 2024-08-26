柯文哲疑當包租公！4300萬新房另有公司　林延鳳：租金報酬率達2.1％

▲民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯文哲購入的濟南3樓，聲稱要做辦公室使用，但其實另有公司，質疑柯除了將選舉補助款化作房產外，還進而靠此「收租」當「包租公」。（圖／林延鳳辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議不斷，民進黨台北市議員林延鳳26日踢爆，柯早在今年5月就已4300萬購入立法院附近的48.76坪商辦，質疑錢從哪來？而柯則回應，這是用選舉補助款，想作為個人辦公室使用。對此，林延鳳再指，柯購入的新屋自稱作為辦公室使用，但其實另有公司設立，質疑柯將選舉補助款當作房產，還當「包租公」。

針對柯文哲稱位於台北市中正區林森南路10號3樓的新房，是用選舉補助款購買的「個人辦公室」，林延鳳表示，柯文哲一月時曾承諾選舉補助款「政黨、走訪和公益」3大用途，如今不惜毀諾也要重金買房，曾誇口要捐三分之一給黨的說法，也被其幕僚陳智菡的「不是整筆投入，而是陸陸續續支出」間接打臉，信用蕩然無存。

林延鳳指出，根據民眾流出影像與口述內容，目前柯文哲的「濟南3樓」仍有公司行號使用，而根據經濟部「商工登記公示資料查詢服務」資料顯示，該地址目前仍有名為「先發興業股份有限公司」登記於該處，且該公司早在2000年就已登記在此，此一證據顯示，柯文哲「個人辦公室」純屬東窗事發辯解，並非事實，柯根本打從心底就想留在台玻大樓辦公，否則為何6月媒體採訪黨部搬遷新聞時，柯或其幕僚並未公布5月買進的所謂「辦公室」？

林延鳳進一步說明，柯不太可能無償提供自宅供私人企業使用，一定是租賃關係，簡直將「選舉補助款」當成自己私人的聚寶盆，因為根據房仲網公布周邊大樓三房租金行情，月租金可達6萬4500元，租金報酬率達2.1%，柯文哲若當「包租公」不僅增值保本，更有租金收益，這種總統候選人的選舉補助款用法，真是令人嘆為觀止。