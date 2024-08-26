　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲疑當包租公！4300萬新房另有公司　林延鳳：租金報酬率達2.1％

▲▼民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯文哲購入的濟南3樓，聲稱要做辦公室使用，但其實另有公司，質疑柯除了將選舉補助款化作房產外，還進而靠此「收租」當「包租公」。（圖／林延鳳辦公室提供）

▲民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯文哲購入的濟南3樓，聲稱要做辦公室使用，但其實另有公司，質疑柯除了將選舉補助款化作房產外，還進而靠此「收租」當「包租公」。（圖／林延鳳辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議不斷，民進黨台北市議員林延鳳26日踢爆，柯早在今年5月就已4300萬購入立法院附近的48.76坪商辦，質疑錢從哪來？而柯則回應，這是用選舉補助款，想作為個人辦公室使用。對此，林延鳳再指，柯購入的新屋自稱作為辦公室使用，但其實另有公司設立，質疑柯將選舉補助款當作房產，還當「包租公」。

針對柯文哲稱位於台北市中正區林森南路10號3樓的新房，是用選舉補助款購買的「個人辦公室」，林延鳳表示，柯文哲一月時曾承諾選舉補助款「政黨、走訪和公益」3大用途，如今不惜毀諾也要重金買房，曾誇口要捐三分之一給黨的說法，也被其幕僚陳智菡的「不是整筆投入，而是陸陸續續支出」間接打臉，信用蕩然無存。

林延鳳指出，根據民眾流出影像與口述內容，目前柯文哲的「濟南3樓」仍有公司行號使用，而根據經濟部「商工登記公示資料查詢服務」資料顯示，該地址目前仍有名為「先發興業股份有限公司」登記於該處，且該公司早在2000年就已登記在此，此一證據顯示，柯文哲「個人辦公室」純屬東窗事發辯解，並非事實，柯根本打從心底就想留在台玻大樓辦公，否則為何6月媒體採訪黨部搬遷新聞時，柯或其幕僚並未公布5月買進的所謂「辦公室」？

林延鳳進一步說明，柯不太可能無償提供自宅供私人企業使用，一定是租賃關係，簡直將「選舉補助款」當成自己私人的聚寶盆，因為根據房仲網公布周邊大樓三房租金行情，月租金可達6萬4500元，租金報酬率達2.1%，柯文哲若當「包租公」不僅增值保本，更有租金收益，這種總統候選人的選舉補助款用法，真是令人嘆為觀止。

▲▼民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯文哲購入的濟南3樓，聲稱要做辦公室使用，但其實另有公司，質疑柯除了將選舉補助款化作房產外，還進而靠此「收租」當「包租公」。（圖／林延鳳辦公室提供）

ET快訊
洗錢16億！寵妻魔人台中6千萬豪宅登記孕妻名下...無緣見寶
北京鼎泰豐關14家店　最後「差一票」揭秘
吃藏壽司「別桌跑來討空盤」超火大 ！萬人炸鍋：已經失控了
快訊／李智凱黃金計畫遭降級　國訓中心親上火線說明
17歲少年「手不舉」　台大醫取「30公分小腿神經」移植
北科大新生輕生　保發中心回應了
人妻外遇竹科工程師　茶水間激戰「又吸又咬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭賴清德違背承諾3實例　賴士葆酸只做綠營總統：朝野關係更惡化

柯文哲當包租公？有公司登記在4300萬新屋　民眾黨：買賣不破租賃原則

提醒盧秀燕「黨主席為所有花費買單」　連勝文：連我都壓力超大

柯文哲疑當包租公！4300萬新房另有公司　林延鳳：租金報酬率達2.1％

綠內鬥劍指台南幫？　沈富雄要國民黨小心：賴清德2028像銅牆鐵壁

遵朱立倫指示未向柯文哲捅刀　連勝文嘆：他人設破滅難自圓其說

轟柯文哲喊黨窮！卻拿千萬補助款置產　游淑慧：義無反顧鈔票滿滿

苦覓場館何處辦？國民黨1124全代會　避韓國瑜、侯友宜「失敗地」

賴清德100天民調創新高　沈伯洋分析「穩健、並進」：往對的方向前進

快訊／京華城案進展！許淑華：彭振聲稱「柯文哲交辦」才組專案小組會議

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

揭賴清德違背承諾3實例　賴士葆酸只做綠營總統：朝野關係更惡化

柯文哲當包租公？有公司登記在4300萬新屋　民眾黨：買賣不破租賃原則

提醒盧秀燕「黨主席為所有花費買單」　連勝文：連我都壓力超大

柯文哲疑當包租公！4300萬新房另有公司　林延鳳：租金報酬率達2.1％

綠內鬥劍指台南幫？　沈富雄要國民黨小心：賴清德2028像銅牆鐵壁

遵朱立倫指示未向柯文哲捅刀　連勝文嘆：他人設破滅難自圓其說

轟柯文哲喊黨窮！卻拿千萬補助款置產　游淑慧：義無反顧鈔票滿滿

苦覓場館何處辦？國民黨1124全代會　避韓國瑜、侯友宜「失敗地」

賴清德100天民調創新高　沈伯洋分析「穩健、並進」：往對的方向前進

快訊／京華城案進展！許淑華：彭振聲稱「柯文哲交辦」才組專案小組會議

「可不可xBAPE」聯名開箱！迷彩飲料杯超潮、猿人吸管杯必收

周末約會「沒住宿吃大餐」噴6千！男曝明細傻眼：月收3、4萬怎辦

新光金9／3法說　市場聚焦中信金、台新金爭娶

洗錢16億！寵妻魔人6千萬豪宅登記孕妻名下...無緣見證寶寶出生

玖壹壹春風任高雄電影節來賓！新片「照顧癌末妻」憂鬱眼神超反轉

驚人！民雄「大士爺祭」人潮多到擠不出來　一晚垃圾7.2公噸

打卡澎湖絕美咖啡館！藏身超隱密森林小徑內、旁邊就是夢幻海景

鍾明軒搭機突收手寫紙條　感動曬內容：即使我的世界已破破爛爛

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

柯文哲花4300萬買房拖蔡英文下水　蔡辦駁：從未用選舉補助款置產

錢從哪來？她爆柯花4300萬買商辦

被爆花4300萬買商辦　柯說明用途

美麗島民調／創黨最大震盪　白營65.3%反感、柯文哲69.1%不信任　

快訊／京華城案關鍵人彭振聲現身議會

朱立倫下令勿向柯捅刀　連勝文曝藍高層會議結果

柯花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨打臉了

陳智菡：有給職蔡顧問不得參與黨務

快訊／許淑華：彭振聲稱「柯文哲交辦」才組專案小組會議

轟柯文哲喊黨窮！卻拿千萬補助款置產　游淑慧：義無反顧鈔票滿滿

「吐槽大師」爆紅！沈伯洋憂：個資恐送中

未受邀連戰夫婦鑽石婚宴！侯友宜回應了

美麗島民調／藍營最強共主盧秀燕看好度45.3%　僅落後賴清德5.2百分點

評賴清德執政百日毫無建樹、只剩對抗　趙少康：表現比蔡英文更糟

更多熱門

相關新聞

朱立倫下令勿向柯捅刀　連勝文曝藍高層會議結果

朱立倫下令勿向柯捅刀　連勝文曝藍高層會議結果

民眾黨主席柯文哲除了政治獻金假帳爭議連環爆，又被台智光、京華城和北士科「三大案」纏身，繼妻子陳佩琪看上億豪宅後，今柯又被爆以自己名字，⽤4300萬元購⼊北市商辦等也是火燒後院。國民黨副主席連勝文今（26日）接受專訪時指出，國民黨不會要在立院藍白合，又去背後捅人一刀，這樣太低級了，並承認黨主席朱立倫出國前就有討論過此事，定調黨中央不會有落井下石的動作，「這是國民黨沒有公布的共識」。

轟柯文哲喊黨窮！卻拿千萬補助款置產　游淑慧：義無反顧鈔票滿滿

轟柯文哲喊黨窮！卻拿千萬補助款置產　游淑慧：義無反顧鈔票滿滿

賴清德100天民調創新高　沈伯洋分析「穩健、並進」：往對的方向前進

賴清德100天民調創新高　沈伯洋分析「穩健、並進」：往對的方向前進

快訊／許淑華：彭振聲稱「柯文哲交辦」才組專案小組會議

快訊／許淑華：彭振聲稱「柯文哲交辦」才組專案小組會議

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

關鍵字：

民眾黨柯文哲林延鳳民進黨政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面