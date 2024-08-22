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2024台灣文博會　文化科技展演翻轉古蹟修復的工地印象

▲2024台灣文化創意博覽會舉辦期間，國定古蹟「赤嵌樓」不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣文化創意博覽會舉辦期間，國定古蹟「赤嵌樓」不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

四百年前的台江內海回來了！2024台灣文化創意博覽會舉辦期間(8/23-9/1)，國定古蹟「赤嵌樓」不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，於每晚7時至9時15分播放，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。

台南市文化局說明，赤嵌樓海神廟現正進行第二期修復工程，為打破民眾對古蹟修復只能是被鐵皮圍籬高築的工地印象，運用「工地展場化」的概念，將修復工程鷹架以大幅帷幕覆蓋，搭配園區內大片草皮，播放「400年前那片陽光沙灘」影像，打造再現海浪拍打城牆的大型環景沉浸式劇場，現地重現這座17世紀曾作為台灣商業中心的重要城市，為每位走入園區內的民眾帶來沈浸式視聽經驗，感受滄海變桑田的精采過程。

▲2024台灣文化創意博覽會舉辦期間，國定古蹟「赤嵌樓」不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

策展人蘇峯楠表示，放映影像是以一張17世紀初的古地圖為起點，藉由文化科技的展演形式，讓觀眾沉浸在令人陶醉的赤崁夕照與鯤鯓浪濤中，在現地感受普羅民遮城、台江內海與沙洲數百年來的自然變遷與歷史脈動，打造文博會限定的「台南400限定景觀」，值得民眾期待！

▲2024台灣文化創意博覽會舉辦期間，國定古蹟「赤嵌樓」不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為求投影呈現最佳效果，投影器材特別採用與2021年日本奧運同等級之超高流明投影機，首次運用在國定古蹟建築物上，結合中華電信開發的數位互動設計、5G行動網路及雲端邊緣運算技術，讓現場參與的民眾能夠透過自己手機掃描QRcode引導至活動網頁，與光雕投影低延遲的即時角色互動。

▲2024台灣文化創意博覽會舉辦期間，國定古蹟「赤嵌樓」不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歡迎全國民眾在2024台灣文博會期間來到赤嵌樓，享受這場難得的文化盛宴。相關參觀資訊，歡迎至2024台灣文博會在台南官網(https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php)、台南市政府文化局官網(https://culture.tainan.gov.tw) 或持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。

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