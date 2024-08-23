長榮航空亞洲首創「貨機貼仿生薄膜」　年省2500噸燃油

▲長榮航空貨機採仿生薄膜AeroSHARK，為亞洲首家引進此技術的航空公司。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

運用科技節油減碳再添新里程碑，長榮航空使用漢莎技術公司與德國化工業巨擘BASF開發的「仿生薄膜AeroSHARK」，黏貼至波音777F貨機外層上，優化氣流減少阻力、節油減碳，長榮航空表示，此架貨機已開始於長榮航太進行相關工程，9月初可執飛，是亞洲首家引進該技術的航空公司，估年省2500噸燃油。

長榮航空創亞洲首例，波音777F貨機外層貼膜使用漢莎技術公司與德國化工業巨擘BASF開發的「仿生薄膜AeroSHARK」，設計靈感源自鯊魚皮的微觀肋骨結構，該薄膜約50微米的微小肋片所組成，具有自清潔、抗附著及減阻效果的特性，可優化飛機表面相關區域空氣動力學的效能。

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「仿生薄膜AeroSHARK」經過數十年研究和無數次測試，適應極端溫差、壓差變化和高空紫外線，該技術可降低1%燃油消耗，目前已有瑞士航空、德國漢莎航空採用於波音777客、貨機隊。

▲▼長榮航空貨機採仿生薄膜AeroSHARK，可省下1%燃油。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，為朝向2050淨零碳排的目標，公司積極尋求減少碳排的方法，此次引進先進的科技，在一架777F貨機試行施作AeroSHARK以提升燃油效率，未來會將此技術拓展至777F全機隊；以長榮航空9架777F貨機營運狀況計算，每年預期可節省至少2500噸航空燃油，減少超過7800噸碳排放量。

由於該架777F貨機黏貼AeroSHARK是由長榮航太施作，漢莎技術公司特別派遣工程師前來台灣技術交流，長榮表示，長榮航太原已具有機體塗裝及貼黏技術，加上此次施作AeroSHARK黏貼的經驗，將有助於未來在提供航機維修的同時，可增加此項服務項目。