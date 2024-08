102歲生日玩大的！英阿嬤「6900英尺高空」一躍而下　超狂影片曝

文/中央社

英國阿嬤白里(Manette Baillie)挑戰高空跳傘,從飛機上一躍而下,藉此慶祝她的102歲生日。她說,希望她大膽且滑稽的動作,能夠激勵其他長者保持活力。

法新社和英國「衛報」(The Guardian)報導,102歲的退伍軍人白里如今成了英國最年長的跳傘運動員,她在為自己慶生的同時,也為3個慈善機構募集資金。

白里談到挑戰高空跳傘時表示,這項運動還是「有些嚇人」,「我必須承認我當時緊緊閉著眼睛」。

她告訴天空新聞網(Sky News):「當機門打開時,我想,我別無選擇,就跳吧!」

白里告訴英國廣播公司(BBC),她希望「其他即將邁入80歲和90歲的老年人不要放棄任何事物,繼續勇往直前」。

這位勇猛的百歲人瑞住在英格蘭東部的班霍爾格林村(Benhall Green),而這並非她第一次挑戰極限。

兩年前,她駕駛一輛法拉利(Ferrari)賽車,以時速210公里在英國銀石賽道(Silverstone circuit)上奔馳,歡慶自己的100歲大壽。

白里這次選在貝克爾斯小機場(Beccles Airfield)挑戰跳傘,從6900英尺高空一躍而下,有一名教練陪同她一起完成這項壯舉。

