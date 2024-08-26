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102歲生日玩大的！英阿嬤「6900英尺高空」一躍而下　超狂影片曝

文／中央社

英國阿嬤白里（Manette Baillie）挑戰高空跳傘，從飛機上一躍而下，藉此慶祝她的102歲生日。她說，希望她大膽且滑稽的動作，能夠激勵其他長者保持活力。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，102歲的退伍軍人白里如今成了英國最年長的跳傘運動員，她在為自己慶生的同時，也為3個慈善機構募集資金。

白里談到挑戰高空跳傘時表示，這項運動還是「有些嚇人」，「我必須承認我當時緊緊閉著眼睛」。

她告訴天空新聞網（Sky News）：「當機門打開時，我想，我別無選擇，就跳吧！」

白里告訴英國廣播公司（BBC），她希望「其他即將邁入80歲和90歲的老年人不要放棄任何事物，繼續勇往直前」。

這位勇猛的百歲人瑞住在英格蘭東部的班霍爾格林村（Benhall Green），而這並非她第一次挑戰極限。

兩年前，她駕駛一輛法拉利（Ferrari）賽車，以時速210公里在英國銀石賽道（Silverstone circuit）上奔馳，歡慶自己的100歲大壽。

白里這次選在貝克爾斯小機場（Beccles Airfield）挑戰跳傘，從6900英尺高空一躍而下，有一名教練陪同她一起完成這項壯舉。

白里稍早告訴記者，她聽說有個朋友的父親以85歲高齡挑戰跳傘後，便立刻採取行動。

她說：「如果一個85歲的老人能做到，那我也可以。」

白里曾是英國皇家女子海軍（Women's Royal Naval Service）成員，在第二次世界大戰期間前往埃及服役。她在跳傘前說：「你必須一直嘗試體驗新的事物。我曾經嫁給一名傘兵，但我自己從未體驗過（跳傘）。」

白里說，她保持健康和長壽的秘訣就是鼓勵自己接受刺激的挑戰，以及與朋友及他人相處。

她說：「我真的不害怕，害怕不會帶來什麼好處。保持忙碌，對一切都感興趣，善待周圍的人，也讓他們善待你。」

最後，她補充說，「還有，就是別忘了參加派對」。

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