「英國比爾蓋茲」船難　尋獲第五具遺體

▲英國科技業大亨林奇遇難。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch），日前和親友搭乘他的豪華遊艇出海，19日發生船難後，確認他與18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）的遺體已尋獲。義大利當局消息指出，目前已經尋獲第五具遺體。

CNN報導，西西里島民防機構負責人柯奇納（Salvatore Cocina）21日表示，搜救團隊已經定位第五名死者的遺體位置，但尚未將其帶出，也還未確認身分。第四具遺體在當天稍早已經由潛水員尋獲，但目前除了林奇與漢娜，其餘遺體都還未確認身分。

▲搜救團隊尋獲第五具遺體。（圖／路透）



英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭強烈風暴襲擊後沉沒。最初的消息為船上22人中有15人獲救，1名廚師的遺體被尋獲，有6人失蹤。

搜救隊多日下水潛進船艙內搜救，但礙於家具、物品在通道中漂浮，增加搜救難度。搜救隊於21日先找到2具遺體，但尚未確認身分，之後在船艙內找到林奇與漢娜，兩人遺體受困在2張床墊中；加上最新尋獲的第五具遺體，目前剩下1人失蹤。

據悉，失蹤的6人分別為59歲的林奇、18歲的漢娜（Hannah Lynch）、摩根史坦利國際公司董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）、布魯默的妻子茱蒂（Judy Bloomer）、高偉紳律師事務所律師莫維洛（Chris Morvillo）與莫維洛的妻子奈妲（Neda Morvillo）。