巴黎奧利機場傳「炸彈威脅」！　封鎖2航廈緊急搜索

▲ 巴黎-奧利機場（Paris Orly Airport）。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國巴黎-奧利機場（Paris Orly Airport）是服務首都的2座主要機場之一，距離巴黎市中心約13公里，25日傳出廁所被人放置炸彈，2棟航廈緊急疏散，清空進行搜索。

綜合《鏡報》等外媒，法國警方25日晚間6時接到一通匿名電話，聲稱他在巴黎-奧利機場廁所安裝炸彈，獲報後隨即疏散第2及第3航廈旅客，派出人員及警犬進行搜索，所幸約1.5小時候狀況解除，航廈重新開放。

ALERTE - Une partie de l’aéroport d’#Orly à #Paris, est en cours d’évacuation à la suite d’une alerte à la bombe. (Témoin a AR) pic.twitter.com/DHI2IIXaLq — Actu React Info (@actureact_info) August 25, 2024

當地《巴黎人報》報導，一名工作人員受訪描述，「我從來沒看過這種疏散」，「人們在停車場跑來跑去，警察要求他們離開」；旅客凱瑟琳（Catherine）則回憶，包括她在內有大量旅客被要求到航廈外面等待，到外面才看見在等待提領行李時被疏散的家人。

巴黎-奧利機場本周也有一架泛航航空（Transavia）飛往南部城市蒙皮立（Montpellier）的班機，因炸彈威脅延誤起飛數小時，後來確認是虛驚一場。

此前，比利時布魯塞爾機場24日晚間也接獲疑似炸彈威脅的通報，武裝員警到場搜索，出境大廳及行李提領大廳都被封鎖，還有剛降落的旅客被迫在機上等待逾1小時，所幸搜索後未發現可疑物品，機場於凌晨2時重新開放。