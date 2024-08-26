　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴黎奧利機場傳「炸彈威脅」！　封鎖2航廈緊急搜索

▲▼法國巴黎-奧利機場（Paris Orly Airport）。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 巴黎-奧利機場（Paris Orly Airport）。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國巴黎-奧利機場（Paris Orly Airport）是服務首都的2座主要機場之一，距離巴黎市中心約13公里，25日傳出廁所被人放置炸彈，2棟航廈緊急疏散，清空進行搜索。

綜合《鏡報》等外媒，法國警方25日晚間6時接到一通匿名電話，聲稱他在巴黎-奧利機場廁所安裝炸彈，獲報後隨即疏散第2及第3航廈旅客，派出人員及警犬進行搜索，所幸約1.5小時候狀況解除，航廈重新開放。

當地《巴黎人報》報導，一名工作人員受訪描述，「我從來沒看過這種疏散」，「人們在停車場跑來跑去，警察要求他們離開」；旅客凱瑟琳（Catherine）則回憶，包括她在內有大量旅客被要求到航廈外面等待，到外面才看見在等待提領行李時被疏散的家人。

巴黎-奧利機場本周也有一架泛航航空（Transavia）飛往南部城市蒙皮立（Montpellier）的班機，因炸彈威脅延誤起飛數小時，後來確認是虛驚一場。

此前，比利時布魯塞爾機場24日晚間也接獲疑似炸彈威脅的通報，武裝員警到場搜索，出境大廳及行李提領大廳都被封鎖，還有剛降落的旅客被迫在機上等待逾1小時，所幸搜索後未發現可疑物品，機場於凌晨2時重新開放。

ET快訊
央行「限貸」重拳出不到1週　第一線房仲：買方更卻步了
台中蛋黃酥名店北上！　上千盒半小時賣光
陸美女局長搞上外甥！嬌喊「幫你燉了鹿鞭」　傳多張大尺度照
快訊／爆凶殺！　28歲男浴血陳屍床鋪
快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！　激動擁吻
搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚19歲兒
柯文哲4300萬買房拖蔡英文下水！　蔡辦：從未拿選舉補助款置
雙雙摔落東眼山溪谷！　父溺斃「兒殺人罪收押」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安全疑慮！　NASA決定將波音「星際飛機」無人送返地球

瞄準南韓主力戰車！北韓公開「自殺無人機」引爆畫面　抄襲以色列

102歲生日玩大的！英阿嬤「6900英尺高空」一躍而下　超狂影片曝

騎車突然吹起一陣詭風　女「長圍巾卡進機車」恐怖勒脖畫面曝

出國注意！歐盟機場9月重啟限制　隨身行李「液體最多100ml」

颱風珊珊29日登陸九州！　日氣象廳估「3天橫斷日本」

巴黎奧利機場傳「炸彈威脅」！　封鎖2航廈緊急搜索

性侵案連環爆不止　印度總理憤怒發聲：修法嚴懲！

線上聊天3個月約見面！21歲女被男網友綁架上車　下藥遭2男性侵

Telegram創辦人自比《駭客任務》基努李維　自稱在十多國捐精　　

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

安全疑慮！　NASA決定將波音「星際飛機」無人送返地球

瞄準南韓主力戰車！北韓公開「自殺無人機」引爆畫面　抄襲以色列

102歲生日玩大的！英阿嬤「6900英尺高空」一躍而下　超狂影片曝

騎車突然吹起一陣詭風　女「長圍巾卡進機車」恐怖勒脖畫面曝

出國注意！歐盟機場9月重啟限制　隨身行李「液體最多100ml」

颱風珊珊29日登陸九州！　日氣象廳估「3天橫斷日本」

巴黎奧利機場傳「炸彈威脅」！　封鎖2航廈緊急搜索

性侵案連環爆不止　印度總理憤怒發聲：修法嚴懲！

線上聊天3個月約見面！21歲女被男網友綁架上車　下藥遭2男性侵

Telegram創辦人自比《駭客任務》基努李維　自稱在十多國捐精　　

柯文哲花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨：選舉補助款都用在黨務黨工

美16歲美式足球員比賽中頭部重創　1天後離世捐出器官

婦長期膝痛就醫才知「O型腿」第四期　靠矯正手術助恢復

陸證券交易印花稅大減55%　受減半徵收、成交量低迷影響

酒吧搭訕天菜遭拒惱羞成怒　拿燈管插他頸部險死！判決出爐

安全疑慮！　NASA決定將波音「星際飛機」無人送返地球

《鋼彈創壞者4》製作人來台與玩家同樂　共組紀念鋼彈戰鬥全場歡呼

評賴清德執政百日毫無建樹、只剩對抗　趙少康：表現比蔡英文更糟

中國銀行行長劉金請職　稱「個人原因」惹猜測

靈骨塔負責人「覬覦400坪墓地」　撂黑道砸墓碑挖出骨頭甕被起訴

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

Telegram創辦人遭捕！馬斯克等全球巨頭聲援

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

日本暴雨再刷新紀錄！JR這3天恐停駛

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

俄女師遭Tinder男「斷舌分屍」　最後身影曝

Telegram創辦人法國被捕　最高可囚20年

烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義　邊境集結重兵

談判又破局　以軍撤離「費城走廊」成關鍵

台灣是「財富之島」！GDP超越南韓　外媒認證：台積電是大功臣

櫻花妹下海當外送茶！慘遭「電線綑綁」搶劫

金正恩新造型視察　要求生產更多自殺無人機

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

以色列猛轟真主黨　納坦雅胡嗆：軍事行動還沒結束

更多熱門

相關新聞

Telegram創辦人一下飛機　秒被逮捕！平台發聲了

Telegram創辦人一下飛機　秒被逮捕！平台發聲了

在俄羅斯出生的加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫在巴黎被捕後，Telegram發布聲明回應說，這個平台素來遵守遵守歐盟法律，度洛夫問心無愧。

比利時機場傳炸彈威脅　乘客困機上1小時

比利時機場傳炸彈威脅　乘客困機上1小時

雪梨街頭砍人　男狂刺4人「到處都是血」

雪梨街頭砍人　男狂刺4人「到處都是血」

中國在法商會串聯抵制長榮桂冠　陸使館：讚賞僑界愛國義舉

中國在法商會串聯抵制長榮桂冠　陸使館：讚賞僑界愛國義舉

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

關鍵字：

巴黎奧利機場炸彈威脅航廈疏散恐怖事件

讀者迴響

熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

王思聰孩子媽疑自導自演！

《康熙》Enzo突驟逝「死因曝光」

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面