Telegram創辦人恐被關20年！全球巨頭聲援　馬斯克連喊3聲「自由」

▲Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）24日晚間在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）遭航空運輸憲兵隊（GTA）的憲兵拘留，原因是他「未能對Telegram進行適當監管，導致該平台上的詐欺及洗錢行為猖獗。」未來恐將面臨最高20年監禁。對次，包括馬斯克在內等多名巨頭也紛紛發聲，要求法國警方釋放杜洛夫。

綜合外媒報導，現年39歲的杜洛夫是在24日搭乘私人飛機從阿塞拜疆飛抵布傑機場時，被隸屬於法國海關的反詐騙辦公室官員拘留，預計將於25日出庭受審。此前，法國因杜洛夫旗下的Telegram管制不當，被用作洗錢、走私毒品與戀童癖內容等用途，而對其發出了逮捕令，不過相關逮捕令只在杜洛夫踏上法國國土時才有效。

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

此次事件引發全球廣泛關注與討論，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交平台上隔空聲援杜洛夫，並透過法語寫道「自由。自由！自由？」強調言論自由的重要性，要求法國當局立即釋放杜洛夫。

俄羅斯安全互聯網聯盟負責人米祖莉娜（Ekaterina Mizulina）認為，杜洛夫在法國被捕是美國的要求。而俄國家杜馬副主席達萬科夫（Vladislav Davankov）則敦促俄外交部立即採取行動，設法讓法國釋放杜洛夫。

除此之外，全球通訊軟體Telegram、以太坊共同創辦人維塔克（Vitalik）、安擬集團Animoca Brands共同創辦人蕭逸（Yat Siu）等人均發聲力挺，強調去中心化的重要性，並紛紛以「Free Durov」作為口號，呼籲全球關注此事件背後的去中心化理念和全球訊息自由。

截至26日凌晨，Telegram、法國內政部和法國警方均未對杜洛夫被捕的消息發表評論。