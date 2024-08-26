超重要！本周三「Keep真的要掰了」　LINE備份一次看

▲用戶快點備份。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

倒數2天快備份！LINE實用功能「Keep」28日就要結束服務，若有存放重要資料（照片、影片與檔案）又還沒備份的人，務必趁這兩天趕緊存檔。官方教學，「照片及影片」可下載到手機裡；文字、連結或檔案等，則可分享到應用程式，步驟超簡單一次看。

LINE官方指出，「Keep」在本周三（28日）14:00結束服務，提醒用戶趕緊將照片、影片與檔案進行備份。

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LINE部落格也實際教學，「照片、影片」可直接下載到手機來保存；「文字、連結、語音及檔案」則可以選擇分享，點選「分享至應用程式」即可，步驟如下：

照片及影片

Step1: 點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點擊「下載照片及影片」

Step2: 選擇希望儲存的照片及影片後，點選畫面下方的「下載」

▲選取照片後，可下載到手機裡。（圖／翻攝LINE部落格）



文字、連結、語音及檔案

Step1: 點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點選希望儲存的項目右上方「⁝」圖示

Step2: 選擇「分享」

Step3: 再點選「分享至應用程式」，透過希望使用的方法儲存項目

▲檔案、連結可分享至應用程式。（圖／翻攝LINE部落格）

「Keep」在28日取消服務後，其實「Keep筆記」仍可繼續使用，但檔案與照片、影片保存2周後仍會失效。想長時間保存的話，用戶也可以存在Keep筆記或1人群組的「相簿或筆記本」裡，值得注意的是，每個聊天室內最多可建立100本相簿、每本最多可上傳1000張照片，一次上傳最多300張照片。

若超過上限的話，官方規定當月無法再上傳照片到相簿，只能等到下個月日本時間1日0:00（台灣時間仍為當月月底的23:00）才能繼續上傳照片至相簿裡。