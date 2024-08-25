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妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」　網也點頭

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲妹妹直呼，LINE用途只剩下官方帳號，讓原PO感到驚訝。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「是年輕人的習慣？」一名女網友透露，發現妹妹幾乎都沒用LINE聊天，原來她與朋友都在IG聊天，就連群組也是，讓原PO感到十分驚訝，「有很多人這樣嗎？」文章曝光後，也有人說「老的用賴，年輕的IG或TikTok」、「用哀居較多，賴只有公司群組在用」。

一名女網友在Dcard表示，之前看妹妹的LINE都沒訊息，一問才知，她與朋友習慣在IG聊天，連朋友間的群組也是，LINE只剩下官方帳號。

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聞言，原PO一臉驚訝拋問，「有很多人這樣嗎？我自己身邊朋友主要都還是用LINE欸，還是是年輕人的習慣？」

一票網友回應，「同感...朋友間的群組用IG我好不習慣，雖然IG也有貼圖跟GIF，但和用LINE貼圖的感覺不一樣餒」、「我現在幾乎也都是在IG上聊天了，賴幾乎沒什麼在聊」、「用哀居較多，賴只有公司群組在用」、「用LINE跟朋友聊天...21歲路過」、「老的用賴，年輕的IG或TikTok」、「我跟朋友怎麼大多用臉書Messenger不就更老，21歲路過」。

也有人解釋，「剛認識的朋友我會加IG，可單純傳訊息不必追蹤，我比較常發摯友限定的限動，就算追蹤了對方也看不到我的動態，還有一點是...因為我的LINE是用自己名字，但聊久了後會比較想換到LINE，畢竟IG的貼圖每次都要重找一遍好不方便，LINE我買了一大堆要來嗆人的」。

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