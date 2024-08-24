豪宅爆衝突「住戶攝影蒐證」保全撥甩手機　被控侵犯肖像權　

▲民眾拒絕被錄影蒐證 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名豪宅住戶與保全發生口角，為了自保拿出手機進行錄影，結果保全在被拍攝的過程當中，一直宣稱「肖像權被侵犯」，最後出手打掉女子的手機，讓女子氣到提告傷害罪。不過民眾拿手機自保錄影，真的會侵犯對方的肖像權嗎？真的就不能錄了嗎？律師給出專業看法。

這起案件發生在8月，一名住在高雄豪宅的女住戶，指控自己因為到一樓服務台，向保全人員詢問關於住戶APP的使用問題，結果引發對方不滿，結果雙方吵了起來，這名女住戶於是拿出手機蒐證，鏡頭直對保全人員，而這名保全人員也一直向住戶表達「已經侵犯自己的肖像權」，還動手打掉了女住戶的手機，氣得這名女住戶向警方提告這名保全傷害，目前警方已經受理，並且依規定函送地檢署。

▲知名兩岸律師鄭瑞崙 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過為了自保，民眾經常拿手機來錄影存證，如果對方宣稱「侵犯肖像權」就真的不能錄影了嗎？律師鄭瑞崙表示，肖像權是個人就自己肖像是否製作、公開及使用之權利，而拍攝他人肖像是肖像之製作，雖屬於肖像權之侵害行為。

若是行為人在發生糾紛時，拍攝他人肖像權蒐證，法院會審酌「蒐證手段是否逾越必要範圍」、「有無侵害他人肖像權之意圖」、「有無擅自使用他人肖像」，才去認定是否構成侵害肖像權之行為。舉例而言，若沒有以強暴脅迫的手段進行錄影、沒有拍攝的影像不當散布出去，沒有侵害被拍攝者的肖像權之意圖，就不會被認定成侵害他人之肖像權。

但鄭瑞崙也提醒如果被拍攝者要對錄影蒐證進行反制，需要考量比例原則，不能用嚴重侵害他人的手法來保護自己輕微的權益損害。被拍攝者應該先選用侵害較小的方式，例如「口頭警告」、「隔空遮擋鏡頭」或「錄影反蒐證」之方式進行反制。若直接強行將拍攝者的手機撥落，不僅不會構成正當防衛，還有可能涉犯刑法強制罪。