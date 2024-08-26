民眾黨反感度飆升15.7百分點　綠：形象破產、存亡之秋

▲柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》26日公布最新8月國政民調，民眾黨的好感度為21.9℅，與上月相比掉了9.7個百分點，反感的則為65.3%，比上月增加 15.7 個百分點，另12.8%未明確回答。民進黨團幹事長吳思瑤表示，這反映了民眾黨的存亡之秋，政黨應要有強大理念支撐，但民眾黨沒有。

根據《美麗島電子報》調查，本月民眾黨的起伏非常大，有21.9%對民眾黨有好感，相較上月陡降9.7 個百分點，但也有高達65.3%對民眾黨表示反感，則比上月陡增 15.7 個百分點。民眾本月對民眾黨印象評價的劇烈震盪是創黨以來最大幅度，超過去年11月「藍白合」破局的衝擊。

至於對於民眾黨主席柯文哲的信任度，調查結果有23.4%民眾表示信任柯文哲，其中3.3%很信任、20.1%還算信任，比 2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時大跌22.4個百分點，有69.1%不信任柯文哲，其中39.4%很不信任、29.7%有點不信任，則是比2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時暴增 23.1 個百分點，未明確回答有 7.5%。

吳思瑤表示，現在的狀況是柯文哲個人人設崩塌，民眾黨的形象毀於一旦，這是政黨過去欠缺核心思想，也沒有深刻的信仰理念，反是長期刻意塑造清廉正直、透明公開的形象，但如今這樣的形象破產，支持者當然會快速崩解。

吳思瑤強調，如今的民調，就反應了民眾黨來到了存亡之秋，作為政黨，應要有強大理念支撐，而民眾黨沒有，所以當過去營造的形象被踢爆是假的，就會有這樣的結果。