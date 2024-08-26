美麗島民調／執政百天成績單　賴清德54.4%滿意、卓榮泰44.3%滿意

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德27日執政將滿100天，《美麗島電子報》今（26日）公布最新8月國政民調，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，對賴清德施政滿意度有54.4%表達滿意、33.2%不滿意；而對卓榮泰施政滿意度則有44.3%滿意、26.5%不滿意，這等同民眾對賴總統執政近100 天所打的成績單。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》調查，有58.9%信任賴總統，其中15.5%很信任、43.4%還算信任，相較上月增加3.7個百分點，另有30.3%不信任賴總統，其中13.3%很不信任、17.0%有點不信任，則比上月減少1.7個百分點，未明確回答的有10.8%。

進一步交叉分析，僅民眾黨與泛藍支持者不信任賴總統的多於信任6成不信任、2成信任，其餘各群民眾絕大多數明顯信任賴總統，尤其是新北市與桃竹苗及雲嘉南、20至29歲和40至49歲與70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，超過 6 成表示信任賴總統，至於中立民眾有50.3%信任賴總統、29.2%不信任。

▼賴清德總統信任度。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

針對「賴清德施政滿意度」，有54.4%滿意賴總統的執政表現，其中12.6%很滿意、41.8%還算滿意，相較上月增加 2.4 個百分點，有33.2%不滿意，其中13.6%很不滿意、19.6%有點不滿意則比上月增加 3.1 個百分點，未明確回答有 12.5%，這等同民眾對賴總統執政近 100 天所打的成績單。

進一步交叉分析，僅台北市、或民眾黨與泛藍支持者等群不滿意賴總統執政的多於滿意，其餘各群民眾絕大多數傾向滿意賴總統執政，尤其是桃竹苗及雲嘉南、70 歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，超過5成7滿意賴總統執政整體表現，而學歷愈低的民眾愈滿意賴總統執政，至於中立民眾 45.4%滿意賴總統執政、32.8%不滿意。

▼賴清德總統執政表現。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有44.3%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中6.9%很滿意、37.4%還算滿意，相較上月增加2.3個百分點，26.5%不滿意，其中10.4%很不滿意、16.1%有點不滿意，比上月減少0.7個百分點，未明確回答的有29.2%。

進一步交叉分析，僅台北市、民眾黨與泛藍支持者等群不滿意閣揆卓榮泰施政的高於滿意，其餘各群民眾大多數傾向滿意卓院長施政表現，尤其桃竹苗及雲嘉南、70歲以上、國中學歷、民進黨支持者等群超過半數表示滿意，中立民眾有 33.9%滿意卓院長施政、27.4%不滿意。

此外，滿意賴總統執政的民眾，有73.0%也滿意閣揆卓榮泰施政表現。

▼閣揆卓榮泰施政表現。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年8月21至23日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是以內政部公布2024年7月民眾性別、戶籍縣市、年齡分層與2023年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，樣本與母群體結構已達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。