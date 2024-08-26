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大陸 大陸焦點 特派現場

47歲陸男造謠詆毀「田徑女神」被抓　吳豔妮：感恩我大國公安

▲吳豔妮。（圖／翻攝自微博）

▲吳豔妮。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸田徑「跨欄女神」吳豔妮，因亮麗的外表而深受關注，然而也飽受網路上的誹謗與非議。近日，廣西一梁姓男子因侮辱、詆毀吳豔妮，被武宣警方處以行政拘留。8月24日，吳豔妮發聲回應，「邪不勝正！對我們運動員來說，有國家支持，就有最大的安全感、幸福感！感恩我大國公安！社會正義永存！」

根據廣西武宣縣公安局微信公眾號「平安武宣」8月23日通報，近期，武宣網警在工作中發現，網友「乾山易學蜂迷者」在「今日頭條」平台發表惡意中傷、詆毀國家運動員吳豔妮的文章。對此，武宣警方迅速展開調查，鎖定嫌疑人梁男並抓獲歸案。經查，梁男（男，47歲）惡意編造訊息、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響，其行為已涉嫌擾亂網路秩序和公然侮辱、詆毀他人。

據報導，此前，吳豔妮曾多次陷入爭議，也有過多次回應。

2023年的成都大運會，跨欄運動員吳豔妮走入大眾視野。田徑場上，她一會兒手指指天，一會兒比個心，一會兒雙手輪番點射，給人以古靈精怪的喜感。社交平台上，她喜歡拍影片分享自己的生活。這也讓她迅速出圈走紅，成為不少人口中的「田徑女神」。

但隨之而來的爭議也有不少。網友們質疑其「招牌動作太過誇張做作」、「為了流量故意作秀」。杭州亞運會的100米欄決賽，吳豔妮「搶跑」事件，更是在賽後招致許多惡評。吳豔妮對此回應稱，「我第二天就給忘了，我覺得人生嘛，必定有失敗的過程，也有瓶頸期的過程，怕什麼呀，跨過這個過程就好了，所以在第2天我就該去逛街就去逛街，我都把這件事情給忘了。」

對於賽前化妝這一爭議，吳豔妮在接受採訪時表示，「女生不是都愛美嘛，對不對，自信一點兒怎麼了。我就希望，我希望所有的男生或者女生，上道之前，都把自己打扮得帥氣、漂亮，能展現出最好的自我。」

對於整容這一爭議，吳豔妮稱，自己為了能上鏡，只做了雙眼皮，「他們說吳豔妮又整了下巴又整了鼻子，我很開心，說明我化妝化得好，我很謝謝他們。但我的下巴確實沒整，天生的就是這麼尖，以前是嬰兒肥。現在瘦下去了，體脂率很低，很多黑粉在評論區放我2017年的截圖，確實很胖很黑。」

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